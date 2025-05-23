https://ria.ru/20250523/sumy-2018769071.html
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах - РИА Новости, 23.05.2025
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах
Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:43:00+03:00
2025-05-23T19:43:00+03:00
2025-05-23T19:43:00+03:00
в мире
здоровье - общество
россия
курская область
белоруссия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html
россия
курская область
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, курская область, белоруссия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, украина
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Украина
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах
Москалькова: Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области