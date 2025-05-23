Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sumy-2018769071.html
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах - РИА Новости, 23.05.2025
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах
Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:43:00+03:00
2025-05-23T19:43:00+03:00
в мире
здоровье - общество
россия
курская область
белоруссия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html
россия
курская область
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, курская область, белоруссия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, украина
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Украина
Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах

Москалькова: Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
Российский танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ВСУ отправляют в Киев ложные доклады об успехах в Курской области
21 мая, 05:13
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьБелоруссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала