https://ria.ru/20250523/sumy-2018769071.html

Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах

Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах - РИА Новости, 23.05.2025

Москалькова заявила о более 30 курянах, удерживаемых Украиной в Сумах

Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:43:00+03:00

2025-05-23T19:43:00+03:00

2025-05-23T19:43:00+03:00

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram-канале. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250521/lozh-2018162332.html

россия

курская область

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, курская область, белоруссия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, украина