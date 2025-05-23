В Судане отвергли заявления США о применении химоружия
Министр культуры Судана назвал заявления США о применении химоружия ложью
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
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КАИР, 23 мая - РИА Новости. Заявления США о том, что суданские власти применили химическое оружие, являются ложью, не подкрепленной никакими доказательствами, заявил министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер.
В четверг пресс-служба госдепартамента заявила, что США в течение двух недель намерены ввести санкции в отношении Судана в связи с предполагаемым применением химического оружия властями этой страны. По мнению Вашингтона, правительство Судана применило химическое оружие в 2024 году.
"Суданское правительство решительно осуждает обвинения и решения американской администрации, характеризующиеся политическом шантажом и искажением фактов о ситуации в Судане", - сообщил аль-Айсер в соцсети X.
По словам министра, США уже на протяжении многих лет проводят политику, которая не дает суданскому народу двигаться к стабильности, миру и процветанию.
"Фабрикация обвинений и распространение лжи, в том числе недавние утверждения, не подкрепленные никакими доказательствами, являются частью старого подхода … Эти ложные обвинения снова направлены на суданские вооруженные силы, особенно после того, как они добились успехов на поле боя", - отметил аль-Айсер, добавив, что США "хранят молчание о преступлениях в Дарфуре против мирного населения, совершаемых повстанцами из Сил быстрого реагирования (СБР) при поддержке ОАЭ".
Во вторник вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). Ранее в конце марта они объявили о полном освобождении самой столицы. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.