https://ria.ru/20250523/sudan-2018714724.html

В Судане отвергли заявления США о применении химоружия

В Судане отвергли заявления США о применении химоружия - РИА Новости, 23.05.2025

В Судане отвергли заявления США о применении химоружия

Заявления США о том, что суданские власти применили химическое оружие, являются ложью, не подкрепленной никакими доказательствами, заявил министр культуры и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:09:00+03:00

2025-05-23T16:09:00+03:00

2025-05-23T16:09:00+03:00

в мире

судан

сша

дарфур

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850830941_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_d41bdb4f4d42a4c14189e4da85cf2d53.jpg

КАИР, 23 мая - РИА Новости. Заявления США о том, что суданские власти применили химическое оружие, являются ложью, не подкрепленной никакими доказательствами, заявил министр культуры и информации Судана Халед Али аль-Айсер. В четверг пресс-служба госдепартамента заявила, что США в течение двух недель намерены ввести санкции в отношении Судана в связи с предполагаемым применением химического оружия властями этой страны. По мнению Вашингтона, правительство Судана применило химическое оружие в 2024 году. "Суданское правительство решительно осуждает обвинения и решения американской администрации, характеризующиеся политическом шантажом и искажением фактов о ситуации в Судане", - сообщил аль-Айсер в соцсети X. По словам министра, США уже на протяжении многих лет проводят политику, которая не дает суданскому народу двигаться к стабильности, миру и процветанию. "Фабрикация обвинений и распространение лжи, в том числе недавние утверждения, не подкрепленные никакими доказательствами, являются частью старого подхода … Эти ложные обвинения снова направлены на суданские вооруженные силы, особенно после того, как они добились успехов на поле боя", - отметил аль-Айсер, добавив, что США "хранят молчание о преступлениях в Дарфуре против мирного населения, совершаемых повстанцами из Сил быстрого реагирования (СБР) при поддержке ОАЭ". Во вторник вооруженные силы Судана заявили, что полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР). Ранее в конце марта они объявили о полном освобождении самой столицы. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250520/sudan-2018104422.html

https://ria.ru/20250515/oproverzhenie-2017156301.html

судан

сша

дарфур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, сша, дарфур, международный комитет красного креста (мккк)