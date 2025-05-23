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Суд приговорил обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам - РИА Новости, 23.05.2025
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17:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sud-2018743165.html
Суд приговорил обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам
Суд приговорил обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам - РИА Новости, 23.05.2025
Суд приговорил обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам
Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:52:00+03:00
2025-05-23T17:52:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, к 29 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Второй западный окружной военный рассматривает дело Сидики на выездных заседаниях в здании Рязанского гарнизонного военного суда. "Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить лишение свободы на срок 29 лет, из которых девять лет в тюрьме, остальная часть наказания - в колонии строгого режима", - огласил судья Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров. Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
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происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
Суд приговорил обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью к 29 годам

Суд приговорил россиянина Сидику к 29 годам тюрьмы за подрыв ж/д под Рязанью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Гражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Гражданин России и Италии Руслан Сидики в режиме видеотрансляции на заседании во Втором Западном окружном военном суде в Москве
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, к 29 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Второй западный окружной военный рассматривает дело Сидики на выездных заседаниях в здании Рязанского гарнизонного военного суда.
"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить лишение свободы на срок 29 лет, из которых девять лет в тюрьме, остальная часть наказания - в колонии строгого режима", - огласил судья
Гражданин России и Италии Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
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