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Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" - РИА Новости, 23.05.2025
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17:43 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sud-2018740611.html
Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"
Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" - РИА Новости, 23.05.2025
Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"
Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:43:00+03:00
2025-05-23T17:43:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрановский район
россия
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в суде. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал Цечоева и двух его подельников Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В марте 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 мая, а Арчакову – до 25 апреля. В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". "Суд продлил срок содержания под стражей Адаму Цечоеву и Хусену Цечоеву на два месяца – до 25 июля, а Арчакову – на месяц, до 25 июня 2025 года", - сказал собеседник агентства.
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республика ингушетия
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происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрановский район, Россия
Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" Цечоеву на два месяца

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в суде.
В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал Цечоева и двух его подельников Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В марте 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 мая, а Арчакову – до 25 апреля.
В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго".
"Суд продлил срок содержания под стражей Адаму Цечоеву и Хусену Цечоеву на два месяца – до 25 июля, а Арчакову – на месяц, до 25 июня 2025 года", - сказал собеседник агентства.
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