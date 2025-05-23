https://ria.ru/20250523/sud-2018740611.html

Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" - РИА Новости, 23.05.2025

Суд в Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:43:00+03:00

2025-05-23T17:43:00+03:00

2025-05-23T17:43:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

назрановский район

россия

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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в суде. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал Цечоева и двух его подельников Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В марте 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 мая, а Арчакову – до 25 апреля. В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". "Суд продлил срок содержания под стражей Адаму Цечоеву и Хусену Цечоеву на два месяца – до 25 июля, а Арчакову – на месяц, до 25 июня 2025 года", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html

республика ингушетия

назрановский район

россия

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происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия