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В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости - РИА Новости, 23.05.2025
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17:07 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html
В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости
В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости - РИА Новости, 23.05.2025
В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости
Суд в Новосибирске по иску Генеральной прокуратуры изъял у бывшего начальника отдела противодействия коррупции местного УМВД 15 объектов недвижимости, 14... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:07:00+03:00
2025-05-23T17:07:00+03:00
происшествия
жилье
новосибирск
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд в Новосибирске по иску Генеральной прокуратуры изъял у бывшего начальника отдела противодействия коррупции местного УМВД 15 объектов недвижимости, 14 автомобилей и гидроцикл, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. &quot;По иску Генпрокуратуры России изъято имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску. Решением Новосибирского областного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску Андрея Хомина&quot;, - говорится в сообщении.Как уточнили в Генпрокуратуре, бывший сотрудник полиции за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 миллионов рублей. Иск был направлен по итогам проведенной Генпрокуратурой России в 2024 году проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в связи с предъявленным Хомину обвинением в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности в Новосибирске. В ведомстве пояснили, что Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких лиц, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство.
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происшествия, жилье, новосибирск, россия, генеральная прокуратура рф, новосибирский областной суд
Происшествия, Жилье, Новосибирск, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Новосибирский областной суд
В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости

Суд в Новосибирске изъял у экс-главы УМВД 15 объектов недвижимости и 14 машин

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд в Новосибирске по иску Генеральной прокуратуры изъял у бывшего начальника отдела противодействия коррупции местного УМВД 15 объектов недвижимости, 14 автомобилей и гидроцикл, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«

"По иску Генпрокуратуры России изъято имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску. Решением Новосибирского областного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску Андрея Хомина", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Генпрокуратуре, бывший сотрудник полиции за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 миллионов рублей.
Иск был направлен по итогам проведенной Генпрокуратурой России в 2024 году проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в связи с предъявленным Хомину обвинением в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности в Новосибирске.
В ведомстве пояснили, что Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких лиц, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство.
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