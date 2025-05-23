https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html

В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости

В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости - РИА Новости, 23.05.2025

В Новосибирске у экс-борца с коррупцией изъяли 15 объектов недвижимости

Суд в Новосибирске по иску Генеральной прокуратуры изъял у бывшего начальника отдела противодействия коррупции местного УМВД 15 объектов недвижимости, 14... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:07:00+03:00

2025-05-23T17:07:00+03:00

2025-05-23T17:07:00+03:00

происшествия

жилье

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россия

генеральная прокуратура рф

новосибирский областной суд

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Суд в Новосибирске по иску Генеральной прокуратуры изъял у бывшего начальника отдела противодействия коррупции местного УМВД 15 объектов недвижимости, 14 автомобилей и гидроцикл, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По иску Генпрокуратуры России изъято имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску. Решением Новосибирского областного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску Андрея Хомина", - говорится в сообщении.Как уточнили в Генпрокуратуре, бывший сотрудник полиции за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 миллионов рублей. Иск был направлен по итогам проведенной Генпрокуратурой России в 2024 году проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в связи с предъявленным Хомину обвинением в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности в Новосибирске. В ведомстве пояснили, что Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких лиц, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение. В том числе имущество регистрировалось на бывшую супругу, с которой в 2017 году он формально расторг брак, но продолжал вести совместное хозяйство.

https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, новосибирск, россия, генеральная прокуратура рф, новосибирский областной суд