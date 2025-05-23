https://ria.ru/20250523/sud-2018644920.html

Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке

Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке - РИА Новости, 24.05.2025

Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке

Суд во Владивостоке удовлетворил иск о взыскании в доход государства с некоторых бизнесменов и фирм Камчатки свыше 16 миллиардов рублей нажитых незаконных путем РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T13:36:00+03:00

2025-05-23T13:36:00+03:00

2025-05-24T00:44:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Суд во Владивостоке удовлетворил иск о взыскании в доход государства с некоторых бизнесменов и фирм Камчатки свыше 16 миллиардов рублей нажитых незаконных путем активов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.В числе ответчиков значились бывший замглавы правительства Камчатки Юрий Зубарь и экс-депутат краевого парламента Александр Иванчей.Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года. Всего в списке ответчиков 46 физических лиц и компаний.Первое заседание прошло в январе. В марте Генпрокуратура уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков — физических лиц и компаний, причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В итоге число ответчиков по делу выросло до 65.Судья оглашала вердикт свыше полутора часов. В списке активов, подлежащих конфискации, оказались суда, объекты недвижимости и т.д.Юрий Зубарь в 2009-2012 годах был замглавы камчатского правительства в 2013-2020 годах. Александр Иванчей трижды становился депутатом. Среди ответчиков значится и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был замминистра имущественных и земельных отношений региона.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html

https://ria.ru/20250407/domodedovo-2009734117.html

https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html

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происшествия, россия, камчатский край, владивосток, юрий зубарев, генеральная прокуратура рф, воздушно-космические силы россии, единая россия