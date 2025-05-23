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Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке - РИА Новости, 24.05.2025
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13:36 23.05.2025 (обновлено: 00:44 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/sud-2018644920.html
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке - РИА Новости, 24.05.2025
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке
Суд во Владивостоке удовлетворил иск о взыскании в доход государства с некоторых бизнесменов и фирм Камчатки свыше 16 миллиардов рублей нажитых незаконных путем РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T13:36:00+03:00
2025-05-24T00:44:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
владивосток
юрий зубарев
генеральная прокуратура рф
воздушно-космические силы россии
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Суд во Владивостоке удовлетворил иск о взыскании в доход государства с некоторых бизнесменов и фирм Камчатки свыше 16 миллиардов рублей нажитых незаконных путем активов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.В числе ответчиков значились бывший замглавы правительства Камчатки Юрий Зубарь и экс-депутат краевого парламента Александр Иванчей.Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года. Всего в списке ответчиков 46 физических лиц и компаний.Первое заседание прошло в январе. В марте Генпрокуратура уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков — физических лиц и компаний, причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В итоге число ответчиков по делу выросло до 65.Судья оглашала вердикт свыше полутора часов. В списке активов, подлежащих конфискации, оказались суда, объекты недвижимости и т.д.Юрий Зубарь в 2009-2012 годах был замглавы камчатского правительства в 2013-2020 годах. Александр Иванчей трижды становился депутатом. Среди ответчиков значится и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был замминистра имущественных и земельных отношений региона.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995841699.html
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происшествия, россия, камчатский край, владивосток, юрий зубарев, генеральная прокуратура рф, воздушно-космические силы россии, единая россия
Происшествия, Россия, Камчатский край, Владивосток, Юрий Зубарев, Генеральная прокуратура РФ, Воздушно-космические силы России, Единая Россия
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке

Суд взыскал 16,7 млрд рублей с Зубаря, Иванчея и торгового порта Камчатки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Суд во Владивостоке удовлетворил иск о взыскании в доход государства с некоторых бизнесменов и фирм Камчатки свыше 16 миллиардов рублей нажитых незаконных путем активов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
В числе ответчиков значились бывший замглавы правительства Камчатки Юрий Зубарь и экс-депутат краевого парламента Александр Иванчей.
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Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года. Всего в списке ответчиков 46 физических лиц и компаний.
Первое заседание прошло в январе. В марте Генпрокуратура уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков — физических лиц и компаний, причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В итоге число ответчиков по делу выросло до 65.
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Судья оглашала вердикт свыше полутора часов. В списке активов, подлежащих конфискации, оказались суда, объекты недвижимости и т.д.
Юрий Зубарь в 2009-2012 годах был замглавы камчатского правительства в 2013-2020 годах. Александр Иванчей трижды становился депутатом. Среди ответчиков значится и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был замминистра имущественных и земельных отношений региона.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайВладивостокЮрий ЗубаревГенеральная прокуратура РФВоздушно-космические силы РоссииЕдиная Россия
 
 
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