https://ria.ru/20250523/sud-2018620185.html

В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору

В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору - РИА Новости, 23.05.2025

В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору

Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:59:00+03:00

2025-05-23T11:59:00+03:00

2025-05-23T11:59:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщила пресс-служба Советского районного суда. "Двадцать первого мая в Советском районном суде города Рязани начато рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Грекову Игорю Михайловичу и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в сообщении. Советский районный суд 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей. Также взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.

https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html

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происшествия, россия, рязань, рязанская область, владимир путин, николай любимов, генеральная прокуратура рф