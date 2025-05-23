Рейтинг@Mail.ru
В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sud-2018620185.html
В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору
В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору - РИА Новости, 23.05.2025
В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору
Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:59:00+03:00
2025-05-23T11:59:00+03:00
происшествия
россия
рязань
рязанская область
владимир путин
николай любимов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщила пресс-служба Советского районного суда. "Двадцать первого мая в Советском районном суде города Рязани начато рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Грекову Игорю Михайловичу и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в сообщении. Советский районный суд 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей. Также взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
https://ria.ru/20250424/aktivy--2013109360.html
россия
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, рязань, рязанская область, владимир путин, николай любимов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Рязань, Рязанская область, Владимир Путин, Николай Любимов, Генеральная прокуратура РФ
В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору

В Рязани суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Грекову о сокрытии доходов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщила пресс-служба Советского районного суда.
"Двадцать первого мая в Советском районном суде города Рязани начато рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Грекову Игорю Михайловичу и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
Вчера, 11:02
Советский районный суд 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей. Также взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора
24 апреля, 09:37
 
ПроисшествияРоссияРязаньРязанская областьВладимир ПутинНиколай ЛюбимовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала