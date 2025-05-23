В Рязани суд начал рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-вице-губернатору
В Рязани суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к Грекову о сокрытии доходов
Статуя Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Суд в Рязани приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщила пресс-служба Советского районного суда.
"Двадцать первого мая в Советском районном суде города Рязани начато рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Грекову Игорю Михайловичу и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в сообщении.
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Советский районный суд 16 мая приговорил Грекова по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей. Также взыскана невозмещенная часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована бывший замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.