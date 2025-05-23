https://ria.ru/20250523/sud-2018616435.html

Суд заблокировал указ Трампа о ликвидации Минобразования

Суд заблокировал указ Трампа о ликвидации Минобразования - РИА Новости, 23.05.2025

Суд заблокировал указ Трампа о ликвидации Минобразования

Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:45:00+03:00

2025-05-23T11:45:00+03:00

2025-05-23T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. "Федеральный судья в четверг заблокировал указ президента Дональда Трампа о ликвидации министерства образования и обязал ведомство восстановить сотрудников, уволенных в ходе массовых сокращений", — говорится в сообщении. Судья Джун Мён Джин в своем постановлении отметил, что истцы представили "яркую картину непоправимого ущерба", к которому могут привести "финансовая неопределенность, задержки, ограниченный доступ к критически важной информации, от которой зависят учащиеся и преподаватели", а также утрата ключевых образовательных услуг для наиболее уязвимых групп населения. По его словам, увольнения в таком масштабе "практически парализуют работу министерства". Он подчеркнул, что утверждение администрации о "реорганизации", а не о закрытии ведомства, "явно не соответствует действительности". По данным агентства, после мартовского объявления о сокращениях из министерства были уволены около 1,3 тысячи человек. В результате штат ведомства сократился почти вдвое — с 4,1 до примерно 2 тысяч сотрудников. Как сообщает агентство, администрация Трампа уже подала апелляцию. Представитель Белого дома назвал решение судьи "очередным превышением полномочий" и заявил, что цель реформы — не закрытие министерства, а повышение его эффективности. Ранее американские СМИ писали, иски против администрации подали округа Самервилл и Истхэмптон в штате Массачусетс: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Кроме того, аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018553920.html

https://ria.ru/20250502/ssha-2014702152.html

https://ria.ru/20250410/trump-2010589258.html

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в мире, массачусетс, сша, мэриленд, дональд трамп