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Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова
Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова - РИА Новости, 23.05.2025
Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова
Савеловский суд Москвы в закрытом от представителей прессы и слушателей режиме рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к родным бывшего солиста группы "Ласковый... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:31:00+03:00
2025-05-23T10:31:00+03:00
2025-05-23T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в закрытом от представителей прессы и слушателей режиме рассмотрит иск продюсера Андрея Разина к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания недействительным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил провести судебное разбирательство по гражданскому делу в закрытом судебном заседании", - огласила решение судья. На этом настоял представитель Шатуновых, так как, по его словам, в материалах дела - завещание, содержание которого не подлежит разглашению. Со стороны истца в суд никто не явился. В числе ответчиков значатся супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.
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москва, юрий шатунов, андрей разин, ласковый май
Шоубиз, Москва, Юрий Шатунов, Андрей Разин, Ласковый май
Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова
Суд в закрытом режиме рассмотрит иск продюсера Разина к родным Шатунова