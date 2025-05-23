Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP
AP: бразильское племя марубо подало в суд на американские СМИ
© AP Photo / Julia NikhinsonВход в штаб-квартиру New York Times
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вход в штаб-квартиру New York Times. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей, помешанных на технологиях и порнографии, с требованием возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Публикация о племени марубо, проживающем в глубине тропических лесов в Бразилии, была сделана в июне 2024 года. В конце 2023 года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Позднее авторы статьи выступили с опровержением собственного материала, а американский предприниматель Илон Маск также опроверг эти домыслы.
"Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии", - пишет агентство.
В качестве ответчиков по иску, поданному в суд Лос-Анджелеса, также названы издание TMZ и портал Yahoo, чьи статьи якобы преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New York Times, а также оклеветали племя.
Отмечается, что представители племени требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.
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