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Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP - РИА Новости, 23.05.2025
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05:21 23.05.2025 (обновлено: 10:12 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/sud-2018571969.html
Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP
Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP - РИА Новости, 23.05.2025
Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP
Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:21:00+03:00
2025-05-23T10:12:00+03:00
в мире
бразилия
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технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей, помешанных на технологиях и порнографии, с требованием возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Публикация о племени марубо, проживающем в глубине тропических лесов в Бразилии, была сделана в июне 2024 года. В конце 2023 года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Позднее авторы статьи выступили с опровержением собственного материала, а американский предприниматель Илон Маск также опроверг эти домыслы. "Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии", - пишет агентство. В качестве ответчиков по иску, поданному в суд Лос-Анджелеса, также названы издание TMZ и портал Yahoo, чьи статьи якобы преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New York Times, а также оклеветали племя. Отмечается, что представители племени требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.
https://ria.ru/20250513/deparde--2016653454.html
https://rsport.ria.ru/20250220/rubiales--2000648485.html
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в мире, бразилия, лос-анджелес, технологии, илон маск, yahoo! inc.
В мире, Бразилия, Лос-Анджелес, Технологии, Илон Маск, Yahoo! Inc.
Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP

AP: бразильское племя марубо подало в суд на американские СМИ

© AP Photo / Julia NikhinsonВход в штаб-квартиру New York Times
Вход в штаб-квартиру New York Times - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вход в штаб-квартиру New York Times. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей, помешанных на технологиях и порнографии, с требованием возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Публикация о племени марубо, проживающем в глубине тропических лесов в Бразилии, была сделана в июне 2024 года. В конце 2023 года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Позднее авторы статьи выступили с опровержением собственного материала, а американский предприниматель Илон Маск также опроверг эти домыслы.
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"Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии", - пишет агентство.
В качестве ответчиков по иску, поданному в суд Лос-Анджелеса, также названы издание TMZ и портал Yahoo, чьи статьи якобы преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New York Times, а также оклеветали племя.
Отмечается, что представители племени требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.
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