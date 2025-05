https://ria.ru/20250523/sud-2018571969.html

Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP

Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP

Бразильское племя подало в суд на американские СМИ, сообщили AP

Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей,...

в мире

бразилия

лос-анджелес

технологии

илон маск

yahoo! inc.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Племя марубо, проживающее в тропиках бразильской Амазонии, подало иск в суд на газету New York Times, опубликовавшую про них репортаж, создавший образ людей, помешанных на технологиях и порнографии, с требованием возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Публикация о племени марубо, проживающем в глубине тропических лесов в Бразилии, была сделана в июне 2024 года. В конце 2023 года жителей племени подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Газета писала, что с тех пор местные подростки открыли для себя социальные сети и общение в сети с незнакомцами, а мужчины – футбол. Согласно публикации, часть из них стали зависимы от просмотра порнографии, другие стали более ленивыми и агрессивными. Позднее авторы статьи выступили с опровержением собственного материала, а американский предприниматель Илон Маск также опроверг эти домыслы. "Коренное племя из бразильской Амазонии подало в суд на New York Times, заявив, что репортаж газеты о первом выходе племени в интернет привел к тому, что его члены стали широко изображаться как помешанные на технологиях и пристрастившиеся к порнографии", - пишет агентство. В качестве ответчиков по иску, поданному в суд Лос-Анджелеса, также названы издание TMZ и портал Yahoo, чьи статьи якобы преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New York Times, а также оклеветали племя. Отмечается, что представители племени требуют возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.

бразилия

лос-анджелес

2025

Новости

бразилия, лос-анджелес, технологии, илон маск