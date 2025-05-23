https://ria.ru/20250523/strelby-2018570168.html

Фрегат ТОФ провел стрельбы на учениях в Японском море

Фрегат ТОФ провел стрельбы на учениях в Японском море - РИА Новости, 23.05.2025

Фрегат ТОФ провел стрельбы на учениях в Японском море

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в рамках учений на морском полигоне в акватории Японского моря провел стрельбы из артиллерийской установки и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:35:00+03:00

2025-05-23T04:35:00+03:00

2025-05-23T04:35:00+03:00

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в рамках учений на морском полигоне в акватории Японского моря провел стрельбы из артиллерийской установки и пулеметов, сообщает ТОФ. "Многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 1155М "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота успешно отработал морские элементы курсовой задачи К-2 на морском полигоне в акватории Японского моря. Экипаж провел тактические учения по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров с выполнением практических стрельб из 30-миллиметровой корабельной автоматической артиллерийской установки АК-630М и 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении. Моряки провели комплексные корабельные учения по обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде, отработали профилактические гранатометания из гранатометов и сбрасывание ручных гранат, выполнили стрельбы из подводного пистолета и подводного автомата с борта по плавающему предмету. Сдав курсовую задачу, экипаж фрегата выполнил зачетные стрельбы из 100-миллиметровой артиллерийской установки АК-190м на подавление береговой цели на полигоне.

https://ria.ru/20250519/ucheniya-2017749036.html

https://ria.ru/20250522/flot-2018380819.html

японское море

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии