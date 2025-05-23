"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели
"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" на 600 километров по береговой цели
© Минобороны России/TelegramАтомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели
Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на расстоянии более 600 километров, сообщила пресс-служба Севфлота.
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"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели", — отметили там.
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Пуск провели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров. По данным объективного контроля, ракетная стрельба была выполнена успешно и подтвердила все полетные и технические параметры.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, подчеркнули в пресс-службе.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" относится к субмаринам проекта 885М "Ясень-М". Подлодку заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года ее приняли в состав ВМФ России.
Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Корабли этой серии обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
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