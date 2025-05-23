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"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели - РИА Новости, 23.05.2025
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05:11 23.05.2025 (обновлено: 09:35 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/strelba-2018571359.html
"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели
"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели - РИА Новости, 23.05.2025
"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели
Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на расстоянии более 600... РИА Новости, 23.05.2025
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безопасность
баренцево море
архангельская область
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на расстоянии более 600 километров, сообщила пресс-служба Севфлота. &quot;В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота &quot;Архангельск&quot; успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой &quot;Калибр&quot; по береговой цели&quot;, — отметили там.Пуск провели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров. По данным объективного контроля, ракетная стрельба была выполнена успешно и подтвердила все полетные и технические параметры. Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, подчеркнули в пресс-службе. Атомный подводный крейсер "Архангельск" относится к субмаринам проекта 885М "Ясень-М". Подлодку заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года ее приняли в состав ВМФ России. Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Корабли этой серии обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
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безопасность, баренцево море, архангельская область, вмф рф
Безопасность, Баренцево море, Архангельская область, ВМФ РФ
"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" по береговой цели

"Архангельск" провел стрельбу "Калибром" на 600 километров по береговой цели

© Минобороны России/TelegramАтомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели
Атомный подводный крейсер Северного флота Архангельск выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой Калибр по береговой цели - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Минобороны России/Telegram
Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на расстоянии более 600 километров, сообщила пресс-служба Севфлота.
«

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели", — отметили там.

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Пуск провели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров. По данным объективного контроля, ракетная стрельба была выполнена успешно и подтвердила все полетные и технические параметры.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, подчеркнули в пресс-службе.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" относится к субмаринам проекта 885М "Ясень-М". Подлодку заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023-го. В декабре 2024 года ее приняли в состав ВМФ России.
Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Корабли этой серии обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
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