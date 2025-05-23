https://ria.ru/20250523/ssha-2018789123.html

США сняли санкции с ряда сирийских банков

США сняли санкции с ряда сирийских банков - РИА Новости, 23.05.2025

США сняли санкции с ряда сирийских банков

Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом отметил, что транзакции для РФ, Ирана и КНДР остаются запрещенными."Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР", - говорится в лицензии.В приложении к лицензии перечисляются компании, организации и лица, с которыми теперь разрешены транзакции, среди них авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, минэнерго Сирии и министерство туризма Сирии.

https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html

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сша, сирия, иран, россия, министерство финансов сша, в мире