США сняли санкции с ряда сирийских банков
США сняли санкции с сирийских авиалиний и ряда банков
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом отметил, что транзакции для РФ, Ирана и КНДР остаются запрещенными.
"Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР", - говорится в лицензии.
В приложении к лицензии перечисляются компании, организации и лица, с которыми теперь разрешены транзакции, среди них авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, минэнерго Сирии и министерство туризма Сирии.
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