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США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии - РИА Новости, 23.05.2025
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23:28 23.05.2025 (обновлено: 23:33 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ssha-2018789028.html
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии - РИА Новости, 23.05.2025
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии
Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:28:00+03:00
2025-05-23T23:33:00+03:00
сша
сирия
вашингтон (штат)
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста опубликованного документа."За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в лицензии.Отмечается, генеральная лицензия, в частности, не предусматривает разрешения на транзакции с участием любого лица или организации, указанных в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которые не указаны в приложении к выпущенной генеральной лицензии.
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сша
сирия
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сша, сирия, вашингтон (штат), министерство финансов сша, в мире
США, Сирия, Вашингтон (штат), Министерство финансов США, В мире
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии

Минфин: США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста опубликованного документа.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в лицензии.
Отмечается, генеральная лицензия, в частности, не предусматривает разрешения на транзакции с участием любого лица или организации, указанных в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которые не указаны в приложении к выпущенной генеральной лицензии.
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