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США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии - РИА Новости, 23.05.2025
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии
Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:28:00+03:00
2025-05-23T23:28:00+03:00
2025-05-23T23:33:00+03:00
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста опубликованного документа."За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в лицензии.Отмечается, генеральная лицензия, в частности, не предусматривает разрешения на транзакции с участием любого лица или организации, указанных в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которые не указаны в приложении к выпущенной генеральной лицензии.
https://ria.ru/20250514/ssha-2016990998.html
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сирия
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сша, сирия, вашингтон (штат), министерство финансов сша, в мире
США, Сирия, Вашингтон (штат), Министерство финансов США, В мире
США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии
Минфин: США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии