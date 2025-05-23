https://ria.ru/20250523/ssha-2018789028.html

США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии

США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии - РИА Новости, 23.05.2025

США выпустили лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии

Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:28:00+03:00

2025-05-23T23:28:00+03:00

2025-05-23T23:33:00+03:00

сша

сирия

вашингтон (штат)

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста опубликованного документа."За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в лицензии.Отмечается, генеральная лицензия, в частности, не предусматривает разрешения на транзакции с участием любого лица или организации, указанных в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которые не указаны в приложении к выпущенной генеральной лицензии.

https://ria.ru/20250514/ssha-2016990998.html

сша

сирия

вашингтон (штат)

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сша, сирия, вашингтон (штат), министерство финансов сша, в мире