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"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018775341.html
"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины
"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины - РИА Новости, 23.05.2025
"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины
США лучше не вмешиваться в украинский конфликт, поскольку ВС России представляют собой самую закаленную в боях армию в мире, заявил американский аналитик Уилл... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:47:00+03:00
2025-05-23T20:47:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США лучше не вмешиваться в украинский конфликт, поскольку ВС России представляют собой самую закаленную в боях армию в мире, заявил американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети X."С географической и логистической точки зрения единственная отдаленно мыслимая война — это война на Украине против России. По крайней мере, у США уже есть базы и силы в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Финляндии и в сказочной стране балтийских чихуахуа — и то, что до сих пор служило достаточно безопасным логистическим путем во все эти места. Конечно, сохранится ли такое состояние надолго в военном сценарии — это совсем другой вопрос. Потому что, видите ли, русские сейчас, несомненно, самые грозные и закаленные в боях военные на планете — по крайней мере, в контексте войны, которая ведется у них на пороге. Так что, если вы империя, которая думает, что ей нужна война, чтобы подтвердить хотя бы свою краткосрочную значимость и угасающую славу... ну, это ваш выбор", — написал он.По мнению аналитика, упадок США привел к парадоксу: Соединенные Штаты должны либо воевать и умереть, либо не воевать и все равно умереть.Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018636113.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины

Шрайвер: США не следует вмешиваться в украинский конфликт

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США лучше не вмешиваться в украинский конфликт, поскольку ВС России представляют собой самую закаленную в боях армию в мире, заявил американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети X.
"С географической и логистической точки зрения единственная отдаленно мыслимая война — это война на Украине против России. По крайней мере, у США уже есть базы и силы в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Финляндии и в сказочной стране балтийских чихуахуа — и то, что до сих пор служило достаточно безопасным логистическим путем во все эти места. Конечно, сохранится ли такое состояние надолго в военном сценарии — это совсем другой вопрос. Потому что, видите ли, русские сейчас, несомненно, самые грозные и закаленные в боях военные на планете — по крайней мере, в контексте войны, которая ведется у них на пороге. Так что, если вы империя, которая думает, что ей нужна война, чтобы подтвердить хотя бы свою краткосрочную значимость и угасающую славу... ну, это ваш выбор", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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По мнению аналитика, упадок США привел к парадоксу: Соединенные Штаты должны либо воевать и умереть, либо не воевать и все равно умереть.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.
По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДжо БайденСергей Лавров
 
 
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