https://ria.ru/20250523/ssha-2018775341.html

"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины

"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины - РИА Новости, 23.05.2025

"Нужна война". На Западе резко предостерегли США из-за России и Украины

США лучше не вмешиваться в украинский конфликт, поскольку ВС России представляют собой самую закаленную в боях армию в мире, заявил американский аналитик Уилл... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:47:00+03:00

2025-05-23T20:47:00+03:00

2025-05-23T20:47:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США лучше не вмешиваться в украинский конфликт, поскольку ВС России представляют собой самую закаленную в боях армию в мире, заявил американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети X."С географической и логистической точки зрения единственная отдаленно мыслимая война — это война на Украине против России. По крайней мере, у США уже есть базы и силы в Великобритании, Германии, Польше, Румынии, Финляндии и в сказочной стране балтийских чихуахуа — и то, что до сих пор служило достаточно безопасным логистическим путем во все эти места. Конечно, сохранится ли такое состояние надолго в военном сценарии — это совсем другой вопрос. Потому что, видите ли, русские сейчас, несомненно, самые грозные и закаленные в боях военные на планете — по крайней мере, в контексте войны, которая ведется у них на пороге. Так что, если вы империя, которая думает, что ей нужна война, чтобы подтвердить хотя бы свою краткосрочную значимость и угасающую славу... ну, это ваш выбор", — написал он.По мнению аналитика, упадок США привел к парадоксу: Соединенные Штаты должны либо воевать и умереть, либо не воевать и все равно умереть.Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить.По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, лидеры стран Европы не потеряли надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь и разделить с властями в Вашингтоне ответственность за террор со стороны руководства в Киеве.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018636113.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сергей лавров