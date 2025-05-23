Рейтинг@Mail.ru
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018764782.html
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард - РИА Новости, 23.05.2025
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард
Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:14:00+03:00
2025-05-23T19:14:00+03:00
в мире
сша
массачусетс
ближний восток
дональд трамп
гарвардский университет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/41/1499764110_317:0:3161:1600_1920x0_80_0_0_8d787fac221f8ee50974faba36bcf9b8.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в решении суда штата Массачусетс, где расположено образовательно-исследовательское учреждение. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
https://ria.ru/20250522/ssha-2018557197.html
сша
массачусетс
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/41/1499764110_673:0:2806:1600_1920x0_80_0_0_f7c9b185cffdb9b37117d1aa56ecad46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, массачусетс, ближний восток, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Массачусетс, Ближний Восток, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард

© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета
22 апреля, 03:25
"Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в решении суда штата Массачусетс, где расположено образовательно-исследовательское учреждение.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Закрытые ворота возле общежитий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Более четверти студентов Гарварда будет искать новый вуз, заявила глава МВБ
22 мая, 23:48
 
В миреСШАМассачусетсБлижний ВостокДональд ТрампГарвардский университетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала