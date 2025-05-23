https://ria.ru/20250523/ssha-2018764782.html

В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард - РИА Новости, 23.05.2025

В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:14:00+03:00

2025-05-23T19:14:00+03:00

2025-05-23T19:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. "Если ходатайство (Гарварда - ред.) о временном судебном запрете не будет удовлетворено, (Гарвард - ред.) получит немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Таким образом, ходатайство о временном судебном запрете оправдано для сохранения статуса-кво в ожидании слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в решении суда штата Массачусетс, где расположено образовательно-исследовательское учреждение. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html

https://ria.ru/20250522/ssha-2018557197.html

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в мире, сша, массачусетс, ближний восток, дональд трамп, гарвардский университет, хамас