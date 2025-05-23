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Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.05.2025
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19:08 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018763567.html
Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс
Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.05.2025
Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс
Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:08:00+03:00
2025-05-23T19:08:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и Китай, которые оспаривают американское превосходство во всех сферах, сказал в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс. "После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами (commons – ред.): воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством, но эпоха бесспорного господства США завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьёзными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - сказал Вэнс в своем выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе. Госсекретарь США Марко Рубио в апреле назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории.
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в мире, сша, китай, россия, марко рубио
В мире, США, Китай, Россия, Марко Рубио
Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс

Вице-президент Вэнс: Россия и Китай оспаривают господство США во всех сферах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и Китай, которые оспаривают американское превосходство во всех сферах, сказал в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами (commons – ред.): воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством, но эпоха бесспорного господства США завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьёзными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - сказал Вэнс в своем выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе.
Госсекретарь США Марко Рубио в апреле назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории.
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