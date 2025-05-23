https://ria.ru/20250523/ssha-2018763567.html

Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс

Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс - РИА Новости, 23.05.2025

Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс

Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:08:00+03:00

2025-05-23T19:08:00+03:00

2025-05-23T19:08:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и Китай, которые оспаривают американское превосходство во всех сферах, сказал в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс. "После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами (commons – ред.): воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством, но эпоха бесспорного господства США завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьёзными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - сказал Вэнс в своем выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе. Госсекретарь США Марко Рубио в апреле назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории.

https://ria.ru/20241221/doklad-1990597793.html

сша

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, марко рубио