Период бесспорного господства США закончился, заявил Вэнс
Вице-президент Вэнс: Россия и Китай оспаривают господство США во всех сферах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу, и Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами со стороны таких стран, как Россия и Китай, которые оспаривают американское превосходство во всех сферах, сказал в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами (commons – ред.): воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством, но эпоха бесспорного господства США завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьёзными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей", - сказал Вэнс в своем выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе.
Госсекретарь США Марко Рубио в апреле назвал Китай основным вызовом для Соединённых Штатов, подчеркнув, что Пекин ведёт самое масштабное мирное наращивание военной мощи в истории.
Минобороны Китая резко отреагировало на доклад Пентагона
21 декабря 2024, 13:44