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Гарвард подал в суд на власти США - РИА Новости, 23.05.2025
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16:00 23.05.2025 (обновлено: 17:04 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html
Гарвард подал в суд на власти США
Гарвард подал в суд на власти США - РИА Новости, 23.05.2025
Гарвард подал в суд на власти США
Гарвардский университет подал иск против властей Соединенных Штатов из-за недавнего запрета принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах. РИА Новости, 23.05.2025
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск против властей Соединенных Штатов из-за недавнего запрета принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах."Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства", — говорится в материале. В четверг министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что вуз лишили права принимать иностранцев. По ее словам, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус. Представитель университета Джейсон Ньютон назвал эти действия незаконными.В начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.Ведомство также лишило университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.Вашингтон потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250429/garvard-2013958111.html
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сша, в мире, массачусетс, гарвардский университет
США, В мире, Массачусетс, Гарвардский университет
Гарвард подал в суд на власти США

Гарвард подал в суд на правительство США из-за запрета на иностранных студентов

© AP Photo / Charles KrupaПамятник Джону Гарварду в Гарвардском университете
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск против властей Соединенных Штатов из-за недавнего запрета принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах.
"Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства", — говорится в материале.
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В четверг министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что вуз лишили права принимать иностранцев. По ее словам, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус. Представитель университета Джейсон Ньютон назвал эти действия незаконными.
В начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.
Ведомство также лишило университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
Вашингтон потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Закрытые ворота возле общежитий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 23:48
 
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