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Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль - РИА Новости, 23.05.2025
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15:18 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018693111.html
Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль
Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль - РИА Новости, 23.05.2025
Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль
Пакистан намерен предложить американским компаниям льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль в рамках переговоров с Вашингтоном о снижении пошлин, сообщил РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:18:00+03:00
2025-05-23T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости/Прайм. Пакистан намерен предложить американским компаниям льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль в рамках переговоров с Вашингтоном о снижении пошлин, сообщил агентству Рейтер министр торговли страны Джам Камал. "Министр торговли Пакистана заявил, что предложит американским компаниям возможность инвестировать в горнодобывающие проекты, главным образом в провинции Белуджистан, через совместные предприятия с местными фирмами, предоставляя такие льготы, как арендные гранты", — говорится в сообщении агентства. Эти меры станут частью переговоров с американской стороной, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе. Речь идет о консультациях по поводу возможной отмены 29-процентных пошлин, введенных США в прошлом месяце из-за положительного торгового баланса Пакистана в размере 3 миллиарда долларов. Сейчас действие пошлин приостановлено на 90 дней, отмечает Рейтер. Кроме того, Пакистан намерен нарастить импорт из США, в частности, хлопка и растительных масел, на которые в стране наблюдается дефицит. "У американских компаний есть неиспользованный потенциал в Пакистане — от поставок горной техники до участия в нефтегазовых проектах", — добавил Камал в комментарии Рейтер. Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что "существенно увеличит объем торговли" с Индией и Пакистаном, после того как Вашингтон сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта между двумя странами.
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цены на нефть, пакистан, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире
Цены на нефть, Пакистан, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, В мире
Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль

Исламабад предложит Вашингтону льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости/Прайм. Пакистан намерен предложить американским компаниям льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль в рамках переговоров с Вашингтоном о снижении пошлин, сообщил агентству Рейтер министр торговли страны Джам Камал.
"Министр торговли Пакистана заявил, что предложит американским компаниям возможность инвестировать в горнодобывающие проекты, главным образом в провинции Белуджистан, через совместные предприятия с местными фирмами, предоставляя такие льготы, как арендные гранты", — говорится в сообщении агентства.
Эти меры станут частью переговоров с американской стороной, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе. Речь идет о консультациях по поводу возможной отмены 29-процентных пошлин, введенных США в прошлом месяце из-за положительного торгового баланса Пакистана в размере 3 миллиарда долларов. Сейчас действие пошлин приостановлено на 90 дней, отмечает Рейтер.
Кроме того, Пакистан намерен нарастить импорт из США, в частности, хлопка и растительных масел, на которые в стране наблюдается дефицит.
"У американских компаний есть неиспользованный потенциал в Пакистане — от поставок горной техники до участия в нефтегазовых проектах", — добавил Камал в комментарии Рейтер.
Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что "существенно увеличит объем торговли" с Индией и Пакистаном, после того как Вашингтон сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта между двумя странами.
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