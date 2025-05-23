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Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль

Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль - РИА Новости, 23.05.2025

Пакистан предложит США льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль

Пакистан намерен предложить американским компаниям льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль в рамках переговоров с Вашингтоном о снижении пошлин, сообщил РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости/Прайм. Пакистан намерен предложить американским компаниям льготы для инвестиций в горнодобывающую отрасль в рамках переговоров с Вашингтоном о снижении пошлин, сообщил агентству Рейтер министр торговли страны Джам Камал. "Министр торговли Пакистана заявил, что предложит американским компаниям возможность инвестировать в горнодобывающие проекты, главным образом в провинции Белуджистан, через совместные предприятия с местными фирмами, предоставляя такие льготы, как арендные гранты", — говорится в сообщении агентства. Эти меры станут частью переговоров с американской стороной, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе. Речь идет о консультациях по поводу возможной отмены 29-процентных пошлин, введенных США в прошлом месяце из-за положительного торгового баланса Пакистана в размере 3 миллиарда долларов. Сейчас действие пошлин приостановлено на 90 дней, отмечает Рейтер. Кроме того, Пакистан намерен нарастить импорт из США, в частности, хлопка и растительных масел, на которые в стране наблюдается дефицит. "У американских компаний есть неиспользованный потенциал в Пакистане — от поставок горной техники до участия в нефтегазовых проектах", — добавил Камал в комментарии Рейтер. Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что "существенно увеличит объем торговли" с Индией и Пакистаном, после того как Вашингтон сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта между двумя странами.

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