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США расширят использование чат-бота Grok в правительстве - РИА Новости, 23.05.2025
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14:48 23.05.2025 (обновлено: 15:55 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ssha-2018680751.html
США расширят использование чат-бота Grok в правительстве
США расширят использование чат-бота Grok в правительстве - РИА Новости, 23.05.2025
США расширят использование чат-бота Grok в правительстве
Департамент государственной эффективности США (DOGE) расширяет использование чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта в правительстве США, что может... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:48:00+03:00
2025-05-23T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Департамент государственной эффективности США (DOGE) расширяет использование чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта в правительстве США, что может подвергать риску конфиденциальную информацию миллионов американцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE. "Команда миллиардера Илона Маска DOGE расширяет использование его чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok в федеральном правительстве США для анализа данных.., что потенциально нарушает законы о конфликте интересов и подвергает риску конфиденциальную информацию миллионов американцев", - говорится в материале агентства.По словам одного из собеседников агентства, речь идет об использовании настроенной версии чат-бота, а цель, по-видимому, заключается в более эффективной фильтрации данных."Они задают вопросы, просят его готовить отчеты и анализировать данные", - заявил источник.По словам других источников, сотрудники DOGE также попросили должностных лиц министерства внутренней безопасности страны использовать данный чат-бот, несмотря на то, что его применение не было одобрено в самом министерстве.При этом представитель министерства отверг данные сообщения. "DOGE не заставлял сотрудников использовать какие-либо конкретные инструменты или продукты", - приводит агентство слова представителя.Портал Wired в свою очередь сообщает, что DOGE применял модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama для классификации и анализа ряда электронных писем федеральных служащих.Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20250522/preparaty-2018428806.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп
США расширят использование чат-бота Grok в правительстве

Reuters: DOGE расширит использование чат-бота Grok в правительстве США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИИ-модель Grok 3
ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ИИ-модель Grok 3. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Департамент государственной эффективности США (DOGE) расширяет использование чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта в правительстве США, что может подвергать риску конфиденциальную информацию миллионов американцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE.
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"Команда миллиардера Илона Маска DOGE расширяет использование его чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok в федеральном правительстве США для анализа данных.., что потенциально нарушает законы о конфликте интересов и подвергает риску конфиденциальную информацию миллионов американцев", - говорится в материале агентства.
По словам одного из собеседников агентства, речь идет об использовании настроенной версии чат-бота, а цель, по-видимому, заключается в более эффективной фильтрации данных.
"Они задают вопросы, просят его готовить отчеты и анализировать данные", - заявил источник.
По словам других источников, сотрудники DOGE также попросили должностных лиц министерства внутренней безопасности страны использовать данный чат-бот, несмотря на то, что его применение не было одобрено в самом министерстве.
При этом представитель министерства отверг данные сообщения. "DOGE не заставлял сотрудников использовать какие-либо конкретные инструменты или продукты", - приводит агентство слова представителя.
Портал Wired в свою очередь сообщает, что DOGE применял модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama для классификации и анализа ряда электронных писем федеральных служащих.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
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