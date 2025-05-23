США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT
FT: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Торговые переговорщики Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах по избежанию дополнительных 20% "взаимных" пошлин", - пишет издание.
Отмечается, что США недовольны тем, что ЕС в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не пообещал снизить собственные пошлины, как предлагали Вашингтону некоторые другие торговые партнеры.
По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, позиции сторон по-прежнему слишком далеки друг от друга.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.