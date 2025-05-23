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США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT - РИА Новости, 23.05.2025
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07:46 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/ssha-2018577542.html
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT - РИА Новости, 23.05.2025
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:46:00+03:00
2025-05-23T07:46:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Торговые переговорщики Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах по избежанию дополнительных 20% "взаимных" пошлин", - пишет издание. Отмечается, что США недовольны тем, что ЕС в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не пообещал снизить собственные пошлины, как предлагали Вашингтону некоторые другие торговые партнеры. По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, позиции сторон по-прежнему слишком далеки друг от друга. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
https://ria.ru/20250521/es-2018354076.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин, сообщили FT

FT: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Торговые переговорщики Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах по избежанию дополнительных 20% "взаимных" пошлин", - пишет издание.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Bloomberg: ЕС передал США пересмотренное предложение по торговле
21 мая, 22:14
Отмечается, что США недовольны тем, что ЕС в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не пообещал снизить собственные пошлины, как предлагали Вашингтону некоторые другие торговые партнеры.
По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, позиции сторон по-прежнему слишком далеки друг от друга.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
США и ЕС начали серьезные переговоры на фоне пошлин Трампа, пишет FT
16 мая, 23:44
 
ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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