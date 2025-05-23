https://ria.ru/20250523/ssha-2018564219.html

В США прекратят чеканить одноцентовые монеты, сообщает CNN

В США прекратят чеканить одноцентовые монеты, сообщает CNN - РИА Новости, 23.05.2025

В США прекратят чеканить одноцентовые монеты, сообщает CNN

Министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:53:00+03:00

2025-05-23T01:53:00+03:00

2025-05-23T01:53:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. По словам представителя минфина, правительство в мае сделало последний заказ заготовок для пенни. Монетный двор США будет чеканить пенни только до исчерпания их запасов. "Это еще один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков", — говорится в заявлении, которое прогнозирует экономию в 56 миллионов долларов после прекращения выпуска пенни. Как отмечается в заявлении, отказ от пенни был ожидаемым шагом: себестоимость монеты превышала ее номинал. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить их выпуск из-за затрат. Но проблема может усугубиться: убытки от чеканки ближайшей по номиналу пятицентовой монеты еще выше — 13,8 цента за монету (11 центов на производство и 2,8 цента на логистику) по данным за фискальный год, завершившийся в сентябре. Пенни был одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка. Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.

https://ria.ru/20250521/bitkoin-2018348167.html

https://ria.ru/20250515/ssha-2017179287.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп