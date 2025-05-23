https://ria.ru/20250523/sputnik-2018594243.html

Sputnik провел инновационный диалог ко Дню Африки

Sputnik провел инновационный диалог ко Дню Африки - РИА Новости, 23.05.2025

Sputnik провел инновационный диалог ко Дню Африки

Накануне международного Дня Африки Информационное агентство и радио Sputnik организовало экспертный круглый стол о будущем российско-африканского сотрудничества РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:08:00+03:00

2025-05-23T10:08:00+03:00

2025-05-23T10:08:00+03:00

россия

африка

мали

иннопрактика

раф

высшая школа экономики (вшэ)

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Накануне международного Дня Африки Информационное агентство и радио Sputnik организовало экспертный круглый стол о будущем российско-африканского сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций.Мероприятие объединило на одной площадке ключевых экспертов из России, Мали, Намибии, Замбии и Кении. В очном формате в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" присутствовали директор проектного офиса консорциума "Российско-африканский сетевой университет" Максим Залывский и заместитель директора по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Алексей Ефимов. В формате видеомоста присоединились министр высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансай, исполнительный директор и ревизор Министерства информационных и коммуникационных технологий Республики Намибии Одрин Мате, директор Высшей школы бизнеса Университета Замбии Лубинда Хаабазока и комиссар по вопросам человеческого капитала, технологий и инноваций Африканской молодежной комиссии Розелин Огири (Кения).Открыл мероприятие министр высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансай. Он подчеркнул, что "сотрудничество России и Мали в области технологий и образования носит стратегический характер". Также Кансай рассказал о созданном в Мали Центре искусственного интеллекта и робототехники и отметил, что "поскольку обратной стороной цифровизации являются возможные кибератаки, то она должна идти рука об руку с кибербезопасностью". Он выразил надежду, что трансферу технологий поможет сотрудничество с Российско-африканским сетевым университетом.Директор проектного офиса консорциума "Российско-африканский сетевой университет" Максим Залывский привел примеры реализуемых РАФУ образовательных проектов: "Сейчас мы активно работаем над формированием концепции реформирования системы высшего образования в Республике Мали, и в том числе содействуем созданию университета мирового уровня в этой стране, в районе Бандиагара". Эксперт отметил высокий уровень заинтересованности африканских партнеров в совместных образовательных инициативах: "Мы видим востребованность экспертизы, которая накоплена в российском высшем образовании, и отрадно отметить, что эта работа ведется достаточно эффективно".Исполнительный директор и ревизор Министерства информационных и коммуникационных технологий Намибии Одрин Мате отметил: "Мы заинтересованы в том, чтобы стать суверенными с точки зрения технологий, и здесь мы полагаемся на российский опыт". Он подчеркнул, что многие африканские правительства обеспокоены вопросом хранения персональных данных своих граждан, которые сейчас располагаются за пределами Африканского континента. По его словам, "необходимо создавать дата-центры в африканских странах", а также укреплять кибербезопасность, как один из аспектов независимости.В ответ заместитель директора по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Алексей Ефимов подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров в области цифровизации государственного управления. "Сейчас Россия является одной из немногих стран, которая обладает собственными решениями в этом направлении, а также успешно противостоит кибератакам. Это делает российский опыт ценным для многих стран, включая Африку. И важно, что мы готовы обмениваться этими знаниями", – отметил Ефимов. Он рассказал о программе по трансферу компетенций в сфере цифровизации государственного управления в африканские страны, которая реализуется Центром изучения Африки НИУ ВШЭ при поддержке "Иннопрактики".Директор Высшей школы бизнеса Университета Замбии Лубинда Хаабазока выделил критически важные для технологического обмена области, такие как энергетика, добыча природных ресурсов, здравоохранение и фармацевтика. "Нам необходимы инновации в области энергоснабжения. И Россия, и Африка должны начать более активное сотрудничество в этой области. Мы знаем, как много до сих пор делали в этом плане США, но теперь необходимо обмениваться инновациями в этой области и с Россией", - заявил Хаабазока.Комиссар по вопросам человеческого капитала, технологий и инноваций Африканской молодежной комиссии Розелин Огири подчеркнула, что молодежь Африки активно вовлечена в современную глобальную повестку и понимает важность выстраивания системы международного молодежного диалога для поиска решений глобальных проблем человечества: "Для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал, нам нужна не просто политическая координация, но нам нужны партнерские связи. И я уверена в том, что Россия может помочь нам в усилении наших возможностей, особенно в инженерной сфере, а также в области фундаментальных исследований".Дискуссию модерировала руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская. Завершая диалог, она отметила: "контекстом для дискуссии стало стремление африканских стран укрепить свои позиции в мире и те шаги, которые они предпринимают для переформатирования архитектуры международных отношений. Одним из ключевых направлений этого процесса является сотрудничество с Россией, которое в современных условиях невозможно развивать без технологий и инноваций".День Африки отмечается ежегодно 25 мая и символизирует единство и победу народов континента в борьбе за независимость.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, африка, мали, иннопрактика, раф, высшая школа экономики (вшэ)