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Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:27 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/spiski-2018565422.html
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной
Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:27:00+03:00
2025-05-23T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
татьяна потяева
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Одним из пунктов, который анонсировал по итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, был масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Да, конечно, есть. Сколько их пока не могу ответить, к сожалению. Списки еще формируются, поэтому это чуть-чуть позже", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о том, есть ли в списках на обмен пленными с Украиной москвичи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в быстром режиме.
https://ria.ru/20250522/plennye-2018450485.html
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украина, россия, москва, татьяна потяева, владимир мединский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Татьяна Потяева, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной

Омбудсмен Потяева рассказала о формировании списков на обмен с Украиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Потяева
Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Татьяна Потяева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Одним из пунктов, который анонсировал по итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, был масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
"Да, конечно, есть. Сколько их пока не могу ответить, к сожалению. Списки еще формируются, поэтому это чуть-чуть позже", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о том, есть ли в списках на обмен пленными с Украиной москвичи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в быстром режиме.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке обмена пленными с Украиной
Вчера, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваТатьяна ПотяеваВладимир МединскийДмитрий Песков
 
 
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