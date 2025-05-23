https://ria.ru/20250523/spiski-2018565422.html

Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной

Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025

Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной

Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:27:00+03:00

2025-05-23T02:27:00+03:00

2025-05-23T02:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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москва

татьяна потяева

владимир мединский

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Одним из пунктов, который анонсировал по итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, был масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Да, конечно, есть. Сколько их пока не могу ответить, к сожалению. Списки еще формируются, поэтому это чуть-чуть позже", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о том, есть ли в списках на обмен пленными с Украиной москвичи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в быстром режиме.

https://ria.ru/20250522/plennye-2018450485.html

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украина, россия, москва, татьяна потяева, владимир мединский, дмитрий песков