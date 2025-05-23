https://ria.ru/20250523/spiski-2018565422.html
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной
Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:27:00+03:00
2025-05-23T02:27:00+03:00
2025-05-23T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
татьяна потяева
владимир мединский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820155714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4e19d6877cad65f5efcc24808801ad4.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Списки на обмен пленными с Украиной формируются, среди них есть военнослужащие из Москвы, рассказала РИА Новости столичный омбудсмен Татьяна Потяева. Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая в Стамбуле. Одним из пунктов, который анонсировал по итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, был масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Да, конечно, есть. Сколько их пока не могу ответить, к сожалению. Списки еще формируются, поэтому это чуть-чуть позже", - сказала Потяева, отвечая на вопрос о том, есть ли в списках на обмен пленными с Украиной москвичи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000 ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в быстром режиме.
https://ria.ru/20250522/plennye-2018450485.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820155714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e22fc4c49e51384cda2addc04b2d2a55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, татьяна потяева, владимир мединский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Татьяна Потяева, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Московский омбудсмен рассказала о формировании списков на обмен с Украиной
Омбудсмен Потяева рассказала о формировании списков на обмен с Украиной