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Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
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05:05 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018571085.html
Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ
Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ
Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:05:00+03:00
2025-05-23T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооруженных формирований в зоне проведения СВО. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиций ВСУ, в ходе которого четыре боевика ВСУ сдались в плен военнослужащим мотострелкового полка группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что разбить вражеское подразделение удалось благодаря своевременному обнаружению противника и быстрой реакции российских мотострелков. В результате противник, пытавшийся вести ожесточенное сопротивление, все же был вынужден отступить со своих укрепленных позиций, отметили в МО РФ. Военнослужащие мотострелкового полка обезоружили сдавшихся в плен боевиков ВСУ и доставили в тыловой район, где оказали им необходимую медицинскую помощь. После пленения группу эвакуации пытались атаковать украинские дроны-камикадзе. Пленные бойцы ВСУ рассказали, что служили в подразделениях территориальной обороны. Им обещали, что они будут находиться в тылу, но в результате они все же оказались на передовой. Один из них, 18-летний Валентин Зубченко признался, что служит по контракту, а в ВСУ пришел из-за денег. Остальные назвали себя мобилизованными, которые до службы в армии были строителями. Пленные утверждают, что в боях не участвовали и не обстреливали мирных жителей. На передовой, по их утверждению, они оказались, так как не смогли заплатить взятку в несколько тысяч долларов, чтобы сбежать с Украины.
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570958.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Минобороны: бойцы "Севера" взяли в плен четверых боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооруженных формирований в зоне проведения СВО. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиций ВСУ, в ходе которого четыре боевика ВСУ сдались в плен военнослужащим мотострелкового полка группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разбить вражеское подразделение удалось благодаря своевременному обнаружению противника и быстрой реакции российских мотострелков. В результате противник, пытавшийся вести ожесточенное сопротивление, все же был вынужден отступить со своих укрепленных позиций, отметили в МО РФ.
Военнослужащие мотострелкового полка обезоружили сдавшихся в плен боевиков ВСУ и доставили в тыловой район, где оказали им необходимую медицинскую помощь. После пленения группу эвакуации пытались атаковать украинские дроны-камикадзе.
Пленные бойцы ВСУ рассказали, что служили в подразделениях территориальной обороны. Им обещали, что они будут находиться в тылу, но в результате они все же оказались на передовой. Один из них, 18-летний Валентин Зубченко признался, что служит по контракту, а в ВСУ пришел из-за денег. Остальные назвали себя мобилизованными, которые до службы в армии были строителями.
Пленные утверждают, что в боях не участвовали и не обстреливали мирных жителей. На передовой, по их утверждению, они оказались, так как не смогли заплатить взятку в несколько тысяч долларов, чтобы сбежать с Украины.
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