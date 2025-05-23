https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018571085.html

Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025

Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:05:00+03:00

2025-05-23T05:05:00+03:00

2025-05-23T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооруженных формирований в зоне проведения СВО. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиций ВСУ, в ходе которого четыре боевика ВСУ сдались в плен военнослужащим мотострелкового полка группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что разбить вражеское подразделение удалось благодаря своевременному обнаружению противника и быстрой реакции российских мотострелков. В результате противник, пытавшийся вести ожесточенное сопротивление, все же был вынужден отступить со своих укрепленных позиций, отметили в МО РФ. Военнослужащие мотострелкового полка обезоружили сдавшихся в плен боевиков ВСУ и доставили в тыловой район, где оказали им необходимую медицинскую помощь. После пленения группу эвакуации пытались атаковать украинские дроны-камикадзе. Пленные бойцы ВСУ рассказали, что служили в подразделениях территориальной обороны. Им обещали, что они будут находиться в тылу, но в результате они все же оказались на передовой. Один из них, 18-летний Валентин Зубченко признался, что служит по контракту, а в ВСУ пришел из-за денег. Остальные назвали себя мобилизованными, которые до службы в армии были строителями. Пленные утверждают, что в боях не участвовали и не обстреливали мирных жителей. На передовой, по их утверждению, они оказались, так как не смогли заплатить взятку в несколько тысяч долларов, чтобы сбежать с Украины.

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570958.html

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины