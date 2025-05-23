Группировка "Север" взяла в плен четверых боевиков ВСУ
Минобороны: бойцы "Севера" взяли в плен четверых боевиков ВСУ
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Группировка войск "Север" во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации взяла в плен четверых солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск "Север" продолжают уничтожать подразделения украинских вооруженных формирований в зоне проведения СВО. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиций ВСУ, в ходе которого четыре боевика ВСУ сдались в плен военнослужащим мотострелкового полка группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разбить вражеское подразделение удалось благодаря своевременному обнаружению противника и быстрой реакции российских мотострелков. В результате противник, пытавшийся вести ожесточенное сопротивление, все же был вынужден отступить со своих укрепленных позиций, отметили в МО РФ.
Военнослужащие мотострелкового полка обезоружили сдавшихся в плен боевиков ВСУ и доставили в тыловой район, где оказали им необходимую медицинскую помощь. После пленения группу эвакуации пытались атаковать украинские дроны-камикадзе.
Пленные бойцы ВСУ рассказали, что служили в подразделениях территориальной обороны. Им обещали, что они будут находиться в тылу, но в результате они все же оказались на передовой. Один из них, 18-летний Валентин Зубченко признался, что служит по контракту, а в ВСУ пришел из-за денег. Остальные назвали себя мобилизованными, которые до службы в армии были строителями.
Пленные утверждают, что в боях не участвовали и не обстреливали мирных жителей. На передовой, по их утверждению, они оказались, так как не смогли заплатить взятку в несколько тысяч долларов, чтобы сбежать с Украины.