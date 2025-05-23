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Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570958.html
Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ
Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025
Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки взяла в плен двоих украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:03:00+03:00
2025-05-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки взяла в плен двоих украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Он добавил, что за прошедшие сутки расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили два снаряда РСЗО HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа, а также 14 минометных расчетов противника. "Кроме того, уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, семь станций спутниковой связи Starlink", - отметил начальник пресс-центра. Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности "Востока" были уничтожены пять беспилотников самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ

Минобороны: бойцы "Запада" взяли в плен двух боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки взяла в плен двоих украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма.
Он добавил, что за прошедшие сутки расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили два снаряда РСЗО HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа, а также 14 минометных расчетов противника.
"Кроме того, уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, семь станций спутниковой связи Starlink", - отметил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности "Востока" были уничтожены пять беспилотников самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией.
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