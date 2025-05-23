https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570958.html

Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ

Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.05.2025

Группировка "Запад" взяла в плен двух боевиков ВСУ

Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки взяла в плен двоих украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:03:00+03:00

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2025-05-23T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки взяла в плен двоих украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Он добавил, что за прошедшие сутки расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили два снаряда РСЗО HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа, а также 14 минометных расчетов противника. "Кроме того, уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, семь станций спутниковой связи Starlink", - отметил начальник пресс-центра. Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности "Востока" были уничтожены пять беспилотников самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией.

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html

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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины