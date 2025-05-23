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Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 23.05.2025
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05:02 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html
Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра
Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 23.05.2025
Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр, за который идут бои РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:02:00+03:00
2025-05-23T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
т-90м
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковые экипажи "Южной" группировки войск, выполняющие боевые задачи в интересах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на направлении Часова Яра, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям гвардейских Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах, атакующую и отходящую пехоту противника, а также боевую и специальную технику ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. "Расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений ВДВ была обнаружена группа пехоты противника, перемещавшаяся в близлежащих к городу лесопосадках. Их координаты немедленно были переданы на командный пункт полка, было принято решение на их уничтожение огнем танков, приданных десантникам. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по выявленным в лесопосадках целям", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html
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безопасность, россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-90М
Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра

Минобороны: танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танковые экипажи "Южной" группировки войск, выполняющие боевые задачи в интересах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на направлении Часова Яра, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям гвардейских Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах, атакующую и отходящую пехоту противника, а также боевую и специальную технику ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.
"Расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений ВДВ была обнаружена группа пехоты противника, перемещавшаяся в близлежащих к городу лесопосадках. Их координаты немедленно были переданы на командный пункт полка, было принято решение на их уничтожение огнем танков, приданных десантникам. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по выявленным в лесопосадках целям", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииТ-90М
 
 
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