https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570822.html

Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра

Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 23.05.2025

Танкисты ударили по опорным пунктам ВСУ у Часова Яра

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр, за который идут бои РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T05:02:00+03:00

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т-90м

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в районе города Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковые экипажи "Южной" группировки войск, выполняющие боевые задачи в интересах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на направлении Часова Яра, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям гвардейских Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах, атакующую и отходящую пехоту противника, а также боевую и специальную технику ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. "Расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений ВДВ была обнаружена группа пехоты противника, перемещавшаяся в близлежащих к городу лесопосадках. Их координаты немедленно были переданы на командный пункт полка, было принято решение на их уничтожение огнем танков, приданных десантникам. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по выявленным в лесопосадках целям", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html

https://ria.ru/20250523/vsu-2018570031.html

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безопасность, россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-90м