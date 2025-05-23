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СМИ: рекордное число американцев подали заявки на гражданство Британии
СМИ: рекордное число американцев подали заявки на гражданство Британии - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ: рекордное число американцев подали заявки на гражданство Британии
Рекордное число американцев подали заявки на получение гражданства Великобритании после прихода к власти президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:53:00+03:00
2025-05-23T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рекордное число американцев подали заявки на получение гражданства Великобритании после прихода к власти президента Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times. "Число заявлений на получение британского гражданства в США достигло рекордного уровня за первые несколько месяцев президентства Дональда Трампа, в то время как иммиграционные юристы сообщают о всплеске числа американцев, желающих переехать в Великобританию", - пишет издание. В частности, за первые три месяца 2025 года заявки подали более 1930 граждан США, что является самым высоким показателем с начала ведения учета и на 12% больше, чем в предыдущем квартале. По словам одного из иммиграционных юристов, беседовавших с изданием, причиной этому являются "страх, разочарование и финансовая безопасность".
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп
СМИ: рекордное число американцев подали заявки на гражданство Британии
FT: рекордное число американцев подали заявки на получение гражданства Британии