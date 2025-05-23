https://ria.ru/20250523/skripali-2018569352.html

Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин

Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025

Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин

Сергею и Юлии Скрипалям под надуманным предлогом не дали поучаствовать в расследовании гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес, заявил в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:06:00+03:00

2025-05-23T04:06:00+03:00

2025-05-23T06:07:00+03:00

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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Сергею и Юлии Скрипалям под надуманным предлогом не дали поучаствовать в расследовании гибели в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В прошлом году в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели Стерджес. На этом фоне британские СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипали якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери, так как беспокоятся за свою безопасность. "Скрипали могли в прошлом году принять участие в расследовании гибели британки Дон Стерджес, но им не дали это сделать, насколько мы понимаем, под надуманным предлогом", — сказал Келин. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года — через четыре месяца после отравления Скрипалей — британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20250523/skripal-2018567121.html

https://ria.ru/20241210/london-1988293143.html

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