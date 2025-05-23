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Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России - РИА Новости, 23.05.2025
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03:05 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/skripal-2018567121.html
Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России
Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России - РИА Новости, 23.05.2025
Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России
Лондон скрывает от России информацию о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, Москва даже не знает, живы ли они, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:05:00+03:00
2025-05-23T03:05:00+03:00
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андрей келин
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Лондон скрывает от России информацию о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, Москва даже не знает, живы ли они, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья. Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство, но воспользоваться этой возможностью не хотят. Мы со своей стороны не знаем, где они, нуждаются ли в помощи нашего государства, живы ли они вообще", - сказал посол. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20250509/sanktsii-2016059631.html
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россия, лондон, москва, андрей келин, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис
Россия, Лондон, Москва, Андрей Келин, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис
Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей, заявил посол России

Посол Келин: Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей

© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Лондон скрывает от России информацию о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, Москва даже не знает, живы ли они, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили. Скрывается информация о месте их нахождения, состоянии здоровья. Британцы говорят, что Скрипали имеют возможность обратиться в посольство, но воспользоваться этой возможностью не хотят. Мы со своей стороны не знаем, где они, нуждаются ли в помощи нашего государства, живы ли они вообще", - сказал посол.
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Российский посол прокомментировал новые санкции Лондона
9 мая, 15:37
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Посольство Российской Федерации в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Посол России предупредил Британию об ответных шагах
23 апреля, 15:04
 
РоссияЛондонМоскваАндрей КелинСергей СкрипальСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
 
 
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