https://ria.ru/20250523/simonjan-2018782271.html

Симоньян ответила на опасения американских сенаторов

Симоньян ответила на опасения американских сенаторов - РИА Новости, 23.05.2025

Симоньян ответила на опасения американских сенаторов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:55:00+03:00

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2025-05-23T21:55:00+03:00

в мире

россия

сша

маргарита симоньян

джин шахин

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов, выразивших опасения, что радиостанция "Голос Америки"* и другие федеральные СМИ США якобы рискуют превратиться в аналоги российского телеканала RT, по ее словам, американские медиа только "мечтали бы" о таком. Опубликованное в пятницу письмо американских сенаторов-демократов Джин Шахин и Криса Ван Холлена адресовано исполняющему обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Виктору Моралесу и старшему советнику агентства Кари Лейк, которая ранее заявляла о намерении провести "модернизацию" и сокращение расходов в агентстве. В послании конгрессмены заявили, что американским СМИ, которые были основаны десятилетия назад якобы "для борьбы с нацистской и коммунистической пропагандой через объективное и достоверное вещание", грозит "либо исчезновение, либо превращение в подобие российского RT или китайского агентства Синьхуа". "Мечтали бы они превратиться в аналог RT", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, комментируя утверждения сенаторов.* "Голос Америки" признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, маргарита симоньян, джин шахин, санкции в отношении россии