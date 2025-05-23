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Симоньян ответила на опасения американских сенаторов - РИА Новости, 23.05.2025
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21:55 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/simonjan-2018782271.html
Симоньян ответила на опасения американских сенаторов
Симоньян ответила на опасения американских сенаторов - РИА Новости, 23.05.2025
Симоньян ответила на опасения американских сенаторов
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:55:00+03:00
2025-05-23T21:55:00+03:00
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маргарита симоньян
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов, выразивших опасения, что радиостанция "Голос Америки"* и другие федеральные СМИ США якобы рискуют превратиться в аналоги российского телеканала RT, по ее словам, американские медиа только "мечтали бы" о таком. Опубликованное в пятницу письмо американских сенаторов-демократов Джин Шахин и Криса Ван Холлена адресовано исполняющему обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Виктору Моралесу и старшему советнику агентства Кари Лейк, которая ранее заявляла о намерении провести "модернизацию" и сокращение расходов в агентстве. В послании конгрессмены заявили, что американским СМИ, которые были основаны десятилетия назад якобы "для борьбы с нацистской и коммунистической пропагандой через объективное и достоверное вещание", грозит "либо исчезновение, либо превращение в подобие российского RT или китайского агентства Синьхуа". "Мечтали бы они превратиться в аналог RT", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, комментируя утверждения сенаторов.* "Голос Америки" признан в России СМИ-иноагентом
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в мире, россия, сша, маргарита симоньян, джин шахин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Маргарита Симоньян, Джин Шахин, Санкции в отношении России
Симоньян ответила на опасения американских сенаторов

Симоньян ответила американским сенаторам: Голос Америки мечтает быть аналогом RT

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов, выразивших опасения, что радиостанция "Голос Америки"* и другие федеральные СМИ США якобы рискуют превратиться в аналоги российского телеканала RT, по ее словам, американские медиа только "мечтали бы" о таком.
Опубликованное в пятницу письмо американских сенаторов-демократов Джин Шахин и Криса Ван Холлена адресовано исполняющему обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Виктору Моралесу и старшему советнику агентства Кари Лейк, которая ранее заявляла о намерении провести "модернизацию" и сокращение расходов в агентстве. В послании конгрессмены заявили, что американским СМИ, которые были основаны десятилетия назад якобы "для борьбы с нацистской и коммунистической пропагандой через объективное и достоверное вещание", грозит "либо исчезновение, либо превращение в подобие российского RT или китайского агентства Синьхуа".
«
"Мечтали бы они превратиться в аналог RT", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, комментируя утверждения сенаторов.
* "Голос Америки" признан в России СМИ-иноагентом
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
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В миреРоссияСШАМаргарита СимоньянДжин ШахинСанкции в отношении России
 
 
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