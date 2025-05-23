Симоньян ответила на опасения американских сенаторов
Симоньян ответила американским сенаторам: Голос Америки мечтает быть аналогом RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала письмо американских сенаторов-демократов, выразивших опасения, что радиостанция "Голос Америки"* и другие федеральные СМИ США якобы рискуют превратиться в аналоги российского телеканала RT, по ее словам, американские медиа только "мечтали бы" о таком.
Опубликованное в пятницу письмо американских сенаторов-демократов Джин Шахин и Криса Ван Холлена адресовано исполняющему обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Виктору Моралесу и старшему советнику агентства Кари Лейк, которая ранее заявляла о намерении провести "модернизацию" и сокращение расходов в агентстве. В послании конгрессмены заявили, что американским СМИ, которые были основаны десятилетия назад якобы "для борьбы с нацистской и коммунистической пропагандой через объективное и достоверное вещание", грозит "либо исчезновение, либо превращение в подобие российского RT или китайского агентства Синьхуа".
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"Мечтали бы они превратиться в аналог RT", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, комментируя утверждения сенаторов.
* "Голос Америки" признан в России СМИ-иноагентом