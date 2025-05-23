https://ria.ru/20250523/samolet-2018575577.html

Защита основателя "Русагро" отрицает наличие у него самолета Bombardier

Защита основателя "Русагро" отрицает наличие у него самолета Bombardier - РИА Новости, 23.05.2025

Защита основателя "Русагро" отрицает наличие у него самолета Bombardier

Защита отрицает наличие самолета Bombardier у основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве, следует из речи его адвоката Дмитрия... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:08:00+03:00

2025-05-23T07:08:00+03:00

2025-05-23T07:08:00+03:00

происшествия

россия

вадим мошкович

русагро

солнечные продукты

московский городской суд

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защита отрицает наличие самолета Bombardier у основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве, следует из речи его адвоката Дмитрия Горбунова, имеющейся в распоряжении РИА Новости. "У нас (в материалах) есть доводы о некоем самолёте Bombardier. Данный самолёт принадлежит третьему лицу за пределами Российской Федерации. Доказательства взаимосвязи, аффилированности и владения данной компанией со стороны Владимира Николаевича Мошковича в материалах дела следствием не были представлены. Данные сведения подлежат процессуальной проверке",- указывал адвокат Горбунов. Он считает, что следствие с момента ареста не представило никаких доказательств о том, что этот самолет был в пользовании, в деле есть лишь рапорт " оперативного сотрудника" после обыска. "Есть определённый порядок пересечения воздушного пространства Российской Федерации. Данный самолёт не находится на территории Российской Федерации и когда он последний раз здесь был? Или Вадим Николаевич должен телепортироваться на остров Мэн (Великобритания) и оттуда скрыться уже на самолёте куда-либо, по утверждению следователя", - возмущался защитник. Адвокат заметил, что следствие ставит Мошковичу в упрек, что его близкие родственники проживают заграницей, но они не являются субъектами, преследуемыми по уголовному делу. Он пояснил, что дети учатся по студенческой визе и нет данных, что они приглашали его к себе или предлагали убежище на период расследования. Тем не менее, Вадим Мошкович продолжает находиться в СИЗО, суд продлил срок его ареста до 25 августа. Вместе с ним по делу проходит бывший гендиректор" Русагро" Максим Басов. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Никто из фигурантов не признал свою вину. По делу проходит двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Последняя заявила гражданский иск по делу на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек. Компания позиционирует себя как одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Само же уголовное дело было инициировано по заявлению Бурова. Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро инвестмент лтд", которое в свою очередь является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования". Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганском районном суде, а затем в апелляции Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250520/rusagro-2018105800.html

https://ria.ru/20250518/arest-2017648948.html

https://ria.ru/20250430/netreba-2014412347.html

https://ria.ru/20250423/moshkovich-2012979610.html

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происшествия, россия, вадим мошкович, русагро , солнечные продукты, московский городской суд