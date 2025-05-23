https://ria.ru/20250523/sahalin-2018607041.html

Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода

Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода - РИА Новости, 23.05.2025

Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода

Продолжающийся в Сахалинской области с осени 2022 года климатический эксперимент позволил сократить на островах выбросы углерода вдвое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:14:00+03:00

2025-05-23T11:14:00+03:00

2025-05-23T11:14:00+03:00

сахалинская область

сахалин

россия

валерий лимаренко

виктор афанасьев

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая – РИА Новости. Продолжающийся в Сахалинской области с осени 2022 года климатический эксперимент позволил сократить на островах выбросы углерода вдвое, сообщил РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. "Причем мы единственный регион в России, который осуществляет так называемый климатический эксперимент. И мы работаем в соответствии с законом Российской Федерации, определяющим регламент этого эксперимента. Почти за четыре года выбросы углерода в Сахалинской области сократились вдвое", - рассказал агентству глава региона. Для работы над проектом при Сахалинском госуниверситете создан береговой научно-технический центр. Его руководитель Виктор Афанасьев поделился достигнутыми успехами в деятельности коллектива. "Мы получили несколько научных результатов, которых в мире еще и не было. В частности, было установлено, что содержание углерода в метровой толще прибрежно-илистых осушек в несколько раз превышает его наличие в поверхностных отложениях", - отметил ученый, слова которого приводит агентству пресс-служба губернатора Сахалинской области. Он пояснил, что речь идет о так называемых водно-болотных полигонах. Площадь торфяных угодий на Сахалине, по данным ученых, составляет десятки тысяч квадратных метров, в которых скрыты колоссальные залежи углерода. Они формируются во время естественных природных процессов. Чтобы впоследствии предотвратить выбросы углерода в атмосферу и мировой океан сотрудники центра разрабатывают специальную методику в рамках климатического эксперимента. Для этого необходимо изучить почву, растительность и определить, сколько углерода задерживается в торфе на карбоновых полигонах. Благодаря только последним вся страна может выйти в углеродную нейтральность. В итоге не придется платить за выбросы CO₂, например, авиакомпаниям и нефтегазовым предприятиям. Власти региона планируют также в рамках климатического эксперимента создать карбоновые фермы, на которых будут продавать углеродные единицы для предприятий на российском и мировом рынках. С помощью специальной технологии торфяно-глиняные почвы начнут перерабатывать, например в гуминовые кислоты. Их можно будет применять в фармацевтике, агрохимии, экологической инженерии и других отраслях. "В прошлом году мы зарегистрировали нашу методику расчета карбоновых единиц на водно-болотных угодьях в российском реестре, в этом году задача выйти на международный рынок", - рассказал проректор СахГУ Алексей Огнев, слова которого приводит агентству пресс-служба, добавив, что это позволит работать на мировых площадках по продаже углеводородов. По информации пресс-службы регионального правительства, промежуточные итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине представят на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" уже в этом году. Мероприятие пройдет на территории дронопорта Пушистый в Корсаковском районе 1 и 2 августа.

https://ria.ru/20250520/sahalin-2017975524.html

https://realty.ria.ru/20250415/gubernator-2011455419.html

https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html

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Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, виктор афанасьев