Рейтинг@Mail.ru
Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sahalin-2018607041.html
Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода
Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода - РИА Новости, 23.05.2025
Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода
Продолжающийся в Сахалинской области с осени 2022 года климатический эксперимент позволил сократить на островах выбросы углерода вдвое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:14:00+03:00
2025-05-23T11:14:00+03:00
сахалинская область
сахалин
россия
валерий лимаренко
виктор афанасьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950904839_0:168:3111:1918_1920x0_80_0_0_9c4ff0a7ae529a0a3b1a34a8d0d108f3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая – РИА Новости. Продолжающийся в Сахалинской области с осени 2022 года климатический эксперимент позволил сократить на островах выбросы углерода вдвое, сообщил РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. "Причем мы единственный регион в России, который осуществляет так называемый климатический эксперимент. И мы работаем в соответствии с законом Российской Федерации, определяющим регламент этого эксперимента. Почти за четыре года выбросы углерода в Сахалинской области сократились вдвое", - рассказал агентству глава региона. Для работы над проектом при Сахалинском госуниверситете создан береговой научно-технический центр. Его руководитель Виктор Афанасьев поделился достигнутыми успехами в деятельности коллектива. "Мы получили несколько научных результатов, которых в мире еще и не было. В частности, было установлено, что содержание углерода в метровой толще прибрежно-илистых осушек в несколько раз превышает его наличие в поверхностных отложениях", - отметил ученый, слова которого приводит агентству пресс-служба губернатора Сахалинской области. Он пояснил, что речь идет о так называемых водно-болотных полигонах. Площадь торфяных угодий на Сахалине, по данным ученых, составляет десятки тысяч квадратных метров, в которых скрыты колоссальные залежи углерода. Они формируются во время естественных природных процессов. Чтобы впоследствии предотвратить выбросы углерода в атмосферу и мировой океан сотрудники центра разрабатывают специальную методику в рамках климатического эксперимента. Для этого необходимо изучить почву, растительность и определить, сколько углерода задерживается в торфе на карбоновых полигонах. Благодаря только последним вся страна может выйти в углеродную нейтральность. В итоге не придется платить за выбросы CO₂, например, авиакомпаниям и нефтегазовым предприятиям. Власти региона планируют также в рамках климатического эксперимента создать карбоновые фермы, на которых будут продавать углеродные единицы для предприятий на российском и мировом рынках. С помощью специальной технологии торфяно-глиняные почвы начнут перерабатывать, например в гуминовые кислоты. Их можно будет применять в фармацевтике, агрохимии, экологической инженерии и других отраслях. "В прошлом году мы зарегистрировали нашу методику расчета карбоновых единиц на водно-болотных угодьях в российском реестре, в этом году задача выйти на международный рынок", - рассказал проректор СахГУ Алексей Огнев, слова которого приводит агентству пресс-служба, добавив, что это позволит работать на мировых площадках по продаже углеводородов. По информации пресс-службы регионального правительства, промежуточные итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине представят на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" уже в этом году. Мероприятие пройдет на территории дронопорта Пушистый в Корсаковском районе 1 и 2 августа.
https://ria.ru/20250520/sahalin-2017975524.html
https://realty.ria.ru/20250415/gubernator-2011455419.html
https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html
сахалинская область
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950904839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa61c0205265fa82f602cb61c62a5ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, сахалин, россия, валерий лимаренко, виктор афанасьев
Сахалинская область, Сахалин, Россия, Валерий Лимаренко, Виктор Афанасьев
Климатический эксперимент на Сахалине вдвое сократил выбросы углерода

Губернатор Лимаренко сообщил о сокращении выбросов углерода на Сахалине вдвое

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая – РИА Новости. Продолжающийся в Сахалинской области с осени 2022 года климатический эксперимент позволил сократить на островах выбросы углерода вдвое, сообщил РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко.
"Причем мы единственный регион в России, который осуществляет так называемый климатический эксперимент. И мы работаем в соответствии с законом Российской Федерации, определяющим регламент этого эксперимента. Почти за четыре года выбросы углерода в Сахалинской области сократились вдвое", - рассказал агентству глава региона.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт
20 мая, 04:56
Для работы над проектом при Сахалинском госуниверситете создан береговой научно-технический центр. Его руководитель Виктор Афанасьев поделился достигнутыми успехами в деятельности коллектива.
"Мы получили несколько научных результатов, которых в мире еще и не было. В частности, было установлено, что содержание углерода в метровой толще прибрежно-илистых осушек в несколько раз превышает его наличие в поверхностных отложениях", - отметил ученый, слова которого приводит агентству пресс-служба губернатора Сахалинской области.
Он пояснил, что речь идет о так называемых водно-болотных полигонах. Площадь торфяных угодий на Сахалине, по данным ученых, составляет десятки тысяч квадратных метров, в которых скрыты колоссальные залежи углерода. Они формируются во время естественных природных процессов. Чтобы впоследствии предотвратить выбросы углерода в атмосферу и мировой океан сотрудники центра разрабатывают специальную методику в рамках климатического эксперимента. Для этого необходимо изучить почву, растительность и определить, сколько углерода задерживается в торфе на карбоновых полигонах. Благодаря только последним вся страна может выйти в углеродную нейтральность. В итоге не придется платить за выбросы CO₂, например, авиакомпаниям и нефтегазовым предприятиям.
Власти региона планируют также в рамках климатического эксперимента создать карбоновые фермы, на которых будут продавать углеродные единицы для предприятий на российском и мировом рынках. С помощью специальной технологии торфяно-глиняные почвы начнут перерабатывать, например в гуминовые кислоты. Их можно будет применять в фармацевтике, агрохимии, экологической инженерии и других отраслях.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Лимаренко предложил варианты решения финансовых сбоев по льготной ипотеке
15 апреля, 20:30
"В прошлом году мы зарегистрировали нашу методику расчета карбоновых единиц на водно-болотных угодьях в российском реестре, в этом году задача выйти на международный рынок", - рассказал проректор СахГУ Алексей Огнев, слова которого приводит агентству пресс-служба, добавив, что это позволит работать на мировых площадках по продаже углеводородов.
По информации пресс-службы регионального правительства, промежуточные итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине представят на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" уже в этом году. Мероприятие пройдет на территории дронопорта Пушистый в Корсаковском районе 1 и 2 августа.
Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования
28 апреля, 06:05
 
Сахалинская областьСахалинРоссияВалерий ЛимаренкоВиктор Афанасьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала