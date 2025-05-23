Рейтинг@Mail.ru
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/sablja-2018673748.html
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму - РИА Новости, 23.05.2025
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму
Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро, что подошло близко к мировому РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:33:00+03:00
2025-05-23T14:33:00+03:00
париж
drouot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671520_0:6:600:344_1920x0_80_0_0_32f43a261a026380b20c6b5fa0657821.jpg
ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро, что подошло близко к мировому рекорду для наполеоновского артефакта, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте французского аукционного дома Drouot. "После ожесточенной борьбы между несколькими участниками торгов из разных стран эта чрезвычайно редкая сабля - заказанная самим Наполеоном - ушла с молотка за 4 663 900 евро", - сказано там. Итоговая цена лота не только в несколько раз превысила оценочную стоимость (700 тысяч - 1 миллион евро), но и почти достигла рекордной суммы в 4,8 миллиона евро, которую когда-либо отдавали за наполеоновский артефакт. Этот мировой рекорд был установлен в 2007 году, сообщает аукционный дом. Бонапарт, на тот момент первый консул, заказал эту саблю в 1803 году у Николя-Ноэля Буте, директора Версальской мануфактуры, который был самым известным оружейным мастером своего времени. Став императором, Наполеон хранил саблю до самого конца своего правления, а впоследствии подарил ее одному из своих верных последователей - Эммануэлю де Груши, последнему наполеоновскому маршалу. Именно потомки де Груши хранили артефакт с 1815 года. Вторая такая сабля, идентичная проданной и так же заказанная Наполеоном, хранится в петербургском Эрмитаже.
https://ria.ru/20250428/kobejn-2013832023.html
https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671520_67:0:534:350_1920x0_80_0_0_9865e788698b1609c65da4e94fa19ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, drouot
Париж, Drouot
Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму

Саблю Наполеона I Бонапарта продали на аукционе в Париже почти за 4,7 млн евро

© Фото : DrouotСабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту
Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Drouot
Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро, что подошло близко к мировому рекорду для наполеоновского артефакта, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте французского аукционного дома Drouot.
"После ожесточенной борьбы между несколькими участниками торгов из разных стран эта чрезвычайно редкая сабля - заказанная самим Наполеоном - ушла с молотка за 4 663 900 евро", - сказано там.
Курт Кобейн и его гитара Fender Stratocaster - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе в США
28 апреля, 14:22
Итоговая цена лота не только в несколько раз превысила оценочную стоимость (700 тысяч - 1 миллион евро), но и почти достигла рекордной суммы в 4,8 миллиона евро, которую когда-либо отдавали за наполеоновский артефакт. Этот мировой рекорд был установлен в 2007 году, сообщает аукционный дом.
Бонапарт, на тот момент первый консул, заказал эту саблю в 1803 году у Николя-Ноэля Буте, директора Версальской мануфактуры, который был самым известным оружейным мастером своего времени. Став императором, Наполеон хранил саблю до самого конца своего правления, а впоследствии подарил ее одному из своих верных последователей - Эммануэлю де Груши, последнему наполеоновскому маршалу. Именно потомки де Груши хранили артефакт с 1815 года.
Вторая такая сабля, идентичная проданной и так же заказанная Наполеоном, хранится в петербургском Эрмитаже.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей
27 апреля, 19:52
 
ПарижDrouot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала