https://ria.ru/20250523/sablja-2018673748.html

Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму

Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму - РИА Новости, 23.05.2025

Саблю Наполеона продали в Париже за рекордную сумму

Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро, что подошло близко к мировому РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:33:00+03:00

2025-05-23T14:33:00+03:00

2025-05-23T14:33:00+03:00

париж

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ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости. Сабля, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, была продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро, что подошло близко к мировому рекорду для наполеоновского артефакта, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте французского аукционного дома Drouot. "После ожесточенной борьбы между несколькими участниками торгов из разных стран эта чрезвычайно редкая сабля - заказанная самим Наполеоном - ушла с молотка за 4 663 900 евро", - сказано там. Итоговая цена лота не только в несколько раз превысила оценочную стоимость (700 тысяч - 1 миллион евро), но и почти достигла рекордной суммы в 4,8 миллиона евро, которую когда-либо отдавали за наполеоновский артефакт. Этот мировой рекорд был установлен в 2007 году, сообщает аукционный дом. Бонапарт, на тот момент первый консул, заказал эту саблю в 1803 году у Николя-Ноэля Буте, директора Версальской мануфактуры, который был самым известным оружейным мастером своего времени. Став императором, Наполеон хранил саблю до самого конца своего правления, а впоследствии подарил ее одному из своих верных последователей - Эммануэлю де Груши, последнему наполеоновскому маршалу. Именно потомки де Груши хранили артефакт с 1815 года. Вторая такая сабля, идентичная проданной и так же заказанная Наполеоном, хранится в петербургском Эрмитаже.

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