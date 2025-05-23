Рубио хочет ужесточения санкций против России, пишут СМИ
NL: Рубио хочет ужесточения санкций против России и принятия законопроекта Грэма
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио хочет ужесточения антироссийских санкций и принятия законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых мер против Москвы, пишет журнал New Lines со ссылкой на близкий к госсекретарю источник.
"Заметьте, как Рубио поднимает вопрос санкций ежедневно. Он хочет продвижения конгресса с законопроектом Грэма*, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с Москвой", — заявил источник.
При этом американский президент Дональд Трамп с неохотой относится к идее ужесточения ограничений.
Рубио ранее заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта Грэма* в конгрессе США.
Первого апреля в сенат был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые Штатами товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.