https://ria.ru/20250523/rostekh-2018563532.html

"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон

"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон - РИА Новости, 23.05.2025

"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") изготовил опытный образец робототехнического шасси "Ирбис", аналогичный дистанционно управляемому дрону... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:36:00+03:00

2025-05-23T01:36:00+03:00

2025-05-23T01:36:00+03:00

безопасность

технологии

минск

ростех

высокоточные комплексы

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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") изготовил опытный образец робототехнического шасси "Ирбис", аналогичный дистанционно управляемому дрону "Каракал", но с большей грузоподъемностью, сейчас идут испытания с установкой различных боевых модулей, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Работы по испытаниям робототехнического комплекса (РТК) "Каракал" продолжаются. Кроме того, принимая во внимание уже достигнутые результаты, разработан и изготовлен опытный образец шасси, аналогичный "Каракалу", но имеющий большую грузоподъемность - робототехническое шасси "Ирбис". Сейчас параллельно идут испытания этих двух шасси с установкой различных боевых модулей", - сказал собеседник агентства на полях выставки MILEX 2025. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.

https://ria.ru/20250218/rostekh-1999965171.html

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безопасность, технологии, минск, ростех, высокоточные комплексы