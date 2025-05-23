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"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон - РИА Новости, 23.05.2025
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01:36 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rostekh-2018563532.html
"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон
"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон - РИА Новости, 23.05.2025
"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") изготовил опытный образец робототехнического шасси "Ирбис", аналогичный дистанционно управляемому дрону... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T01:36:00+03:00
2025-05-23T01:36:00+03:00
безопасность
технологии
минск
ростех
высокоточные комплексы
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") изготовил опытный образец робототехнического шасси "Ирбис", аналогичный дистанционно управляемому дрону "Каракал", но с большей грузоподъемностью, сейчас идут испытания с установкой различных боевых модулей, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "Работы по испытаниям робототехнического комплекса (РТК) "Каракал" продолжаются. Кроме того, принимая во внимание уже достигнутые результаты, разработан и изготовлен опытный образец шасси, аналогичный "Каракалу", но имеющий большую грузоподъемность - робототехническое шасси "Ирбис". Сейчас параллельно идут испытания этих двух шасси с установкой различных боевых модулей", - сказал собеседник агентства на полях выставки MILEX 2025. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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безопасность, технологии, минск, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Минск, Ростех, Высокоточные комплексы
"Ростех" изготовил дистанционно управляемый наземный дрон

"Ростех" изготовил новый дистанционно управляемый наземный дрон "Ирбис"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") изготовил опытный образец робототехнического шасси "Ирбис", аналогичный дистанционно управляемому дрону "Каракал", но с большей грузоподъемностью, сейчас идут испытания с установкой различных боевых модулей, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"Работы по испытаниям робототехнического комплекса (РТК) "Каракал" продолжаются. Кроме того, принимая во внимание уже достигнутые результаты, разработан и изготовлен опытный образец шасси, аналогичный "Каракалу", но имеющий большую грузоподъемность - робототехническое шасси "Ирбис". Сейчас параллельно идут испытания этих двух шасси с установкой различных боевых модулей", - сказал собеседник агентства на полях выставки MILEX 2025.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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