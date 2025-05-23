https://ria.ru/20250523/rossiya-2018760059.html

России нужно развивать искусственный интеллект, считает Греф

России нужно развивать искусственный интеллект, считает Греф - РИА Новости, 23.05.2025

России нужно развивать искусственный интеллект, считает Греф

России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий, необходимо развивать искусственный интеллект, который позволит опережающими темпами... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T18:52:00+03:00

2025-05-23T18:52:00+03:00

2025-05-23T18:52:00+03:00

технологии

россия

герман греф

сбербанк россии

сколковский институт науки и технологий

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. России не нужно повторять опыт передовых стран в развитии технологий, необходимо развивать искусственный интеллект, который позволит опережающими темпами осваивать науку, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Фронтиры прогресса" в "Сколтехе". Греф считает, что на сегодняшний день России сложно конкурировать со странами, у которых рынок технологий в десятки раз больше, у которых вложения в науку и в технологии "во много раз, может, десятки раз больше". "Как нам оставаться релевантными?.. Мне кажется, что здесь самое последнее, что нужно делать - это гнаться за теми технологическим укладами, которые сегодня есть, повторять чей-то опыт", - заявил он. Греф подчеркнул, что это очень серьезный вопрос для будущего страны и для будущего экономики. "Конечно же, нужно развивать самые последние технологии, которые нам дают возможность развивать как технологии, так и науку значительно более быстрыми темпами, я бы сказал, опережающими. И в первую очередь это, конечно, искусственный интеллект", - считает глава Сбербанка. По его мнению, искусственный интеллект дает принципиально новые возможности во всех сферах, он является универсальным с точки зрения научных исследований. "Через искусственный интеллект мы получим возможность значительно быстрее развивать все направления науки, когнитивистику, конечно, все, что связано с инженерией живых систем", - заключил Греф. Научно-практический форум "Фронтиры прогресса" проходит в Сколковском институте науки, на нем представлено несколько десятков стартапов, специализирующихся в области фотоники, робототехники, биоинженерных технологий, а также индустрии 6.0.

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технологии, россия, герман греф, сбербанк россии, сколковский институт науки и технологий, в мире