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"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России - РИА Новости, 23.05.2025
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16:42 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossiya-2018723535.html
"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России
"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России - РИА Новости, 23.05.2025
"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России
Провокации Запада в отношении России стали причиной украинского конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Mysl... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:42:00+03:00
2025-05-23T16:42:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
джон миршаймер
нато
евросоюз
чикагский университет
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Провокации Запада в отношении России стали причиной украинского конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Mysl Poska."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) дал понять, что Украина не может стать членом НАТО. &lt;…&gt; Европейцы и американцы ему не поверили, как и украинцы. Мы спровоцировали Путина и начались боевые действия. Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт", — отметил эксперт.По мнению Миршаймера, Россия действовала стратегически правильно, поскольку США и ЕС обучали и вооружали украинскую армию, готовя ее к противостоянию с Россией.Как ранее заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html
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россия, украина, сша, владимир путин, джон миршаймер, нато, евросоюз, чикагский университет
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джон Миршаймер, НАТО, Евросоюз, Чикагский университет
"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России

Миршаймер: провокации США и ЕС против России стали причиной конфликта на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Провокации Запада в отношении России стали причиной украинского конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Mysl Poska.
"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) дал понять, что Украина не может стать членом НАТО. <…> Европейцы и американцы ему не поверили, как и украинцы. Мы спровоцировали Путина и начались боевые действия. Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт", — отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева
Вчера, 13:33
По мнению Миршаймера, Россия действовала стратегически правильно, поскольку США и ЕС обучали и вооружали украинскую армию, готовя ее к противостоянию с Россией.
Как ранее заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
Вчера, 06:08
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжон МиршаймерНАТОЕвросоюзЧикагский университет
 
 
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