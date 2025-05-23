https://ria.ru/20250523/rossiya-2018723535.html

"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России

"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России - РИА Новости, 23.05.2025

"Мы спровоцировали". На Западе набросились на ЕС и США из-за России

Провокации Запада в отношении России стали причиной украинского конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Mysl... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:42:00+03:00

2025-05-23T16:42:00+03:00

2025-05-23T16:42:00+03:00

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украина

сша

владимир путин

джон миршаймер

нато

евросоюз

чикагский университет

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Провокации Запада в отношении России стали причиной украинского конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Mysl Poska."Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) дал понять, что Украина не может стать членом НАТО. <…> Европейцы и американцы ему не поверили, как и украинцы. Мы спровоцировали Путина и начались боевые действия. Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт", — отметил эксперт.По мнению Миршаймера, Россия действовала стратегически правильно, поскольку США и ЕС обучали и вооружали украинскую армию, готовя ее к противостоянию с Россией.Как ранее заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html

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россия, украина, сша, владимир путин, джон миршаймер, нато, евросоюз, чикагский университет