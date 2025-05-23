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Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов - РИА Новости, 23.05.2025
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15:14 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossiya-2018692539.html
Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов
Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов - РИА Новости, 23.05.2025
Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России построят и отремонтируют 24 школы за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и специальных... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:14:00+03:00
2025-05-23T15:14:00+03:00
экономика
жилье
россия
тюменская область
иркутская область
марат хуснуллин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России построят и отремонтируют 24 школы за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК). "Программа инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов способствует более эффективному развитию социальной инфраструктуры, необходимой жителям российских регионов. За счёт средств ИБК и СКК всего планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта. При этом работы в 13 школах уже завершены", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Он пояснил, что с привлечением средств ИБК построено восемь школ во Владимирской, Московской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях. В работе находятся пять школ в Брянской, Рязанской, Иркутской областях, а также в Коми и Башкирии, а по СКК капитальный ремонт завершён в пять школах в Приморском крае, продолжаются работы в шести учреждениях Приморского и Забайкальского краёв. В 2021 году был разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. В него включены инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. С помощью одного из инструментов инфраструктурного бюджетного кредита субъекты РФ привлекают заемные средства на льготных условиях: по ставке 3% годовых сроком на 15 лет.
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экономика, жилье, россия, тюменская область, иркутская область, марат хуснуллин
Экономика, Жилье, Россия, Тюменская область, Иркутская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о ремонте российских школ за счет бюджетных кредитов

Хуснуллин: в России построят и отремонтируют 24 школы за счет средств ИБК и СКК

© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России построят и отремонтируют 24 школы за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК).
"Программа инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов способствует более эффективному развитию социальной инфраструктуры, необходимой жителям российских регионов. За счёт средств ИБК и СКК всего планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта. При этом работы в 13 школах уже завершены", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Он пояснил, что с привлечением средств ИБК построено восемь школ во Владимирской, Московской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях. В работе находятся пять школ в Брянской, Рязанской, Иркутской областях, а также в Коми и Башкирии, а по СКК капитальный ремонт завершён в пять школах в Приморском крае, продолжаются работы в шести учреждениях Приморского и Забайкальского краёв.
В 2021 году был разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. В него включены инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. С помощью одного из инструментов инфраструктурного бюджетного кредита субъекты РФ привлекают заемные средства на льготных условиях: по ставке 3% годовых сроком на 15 лет.
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