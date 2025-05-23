https://ria.ru/20250523/rossija-2018783058.html

Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными

Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025

Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:07:00+03:00

2025-05-23T22:07:00+03:00

2025-05-24T11:00:00+03:00

в мире

здоровье - общество

россия

белоруссия

курская область

александр фомин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018761273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eca5275c7bf917ebc7e540695d108aff.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского плена. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отметило МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве. "Хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин на опубликованном Минобороны видео.

https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html

россия

белоруссия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Замминистра обороны поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских пленных Замминистра обороны России Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных из украинского плена 2025-05-23T22:07 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, белоруссия, курская область, александр фомин, вооруженные силы украины