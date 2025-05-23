Рейтинг@Mail.ru
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 23.05.2025 (обновлено: 11:00 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/rossija-2018783058.html
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:07:00+03:00
2025-05-24T11:00:00+03:00
в мире
здоровье - общество
россия
белоруссия
курская область
александр фомин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018761273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eca5275c7bf917ebc7e540695d108aff.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского плена. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отметило МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве. "Хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин на опубликованном Минобороны видео.
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
россия
белоруссия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Замминистра обороны поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских пленных
Замминистра обороны России Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных из украинского плена
2025-05-23T22:07
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018761273_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0022b96b0a2d1e00eaee11b427b09c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, белоруссия, курская область, александр фомин, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Курская область, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными

Фомин поблагодарил Минск за помощь в возвращении российских военных из плена

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского плена.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отметило МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
«
"Хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин на опубликованном Минобороны видео.
Украинские пленные об отказе служить - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Украинские пленные заявили, что больше не будут воевать против России
Вчера, 21:08
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияБелоруссияКурская областьАлександр ФоминВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала