https://ria.ru/20250523/rossija-2018783058.html
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными - РИА Новости, 24.05.2025
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:07:00+03:00
2025-05-23T22:07:00+03:00
2025-05-24T11:00:00+03:00
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курская область
александр фомин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных и гражданских лиц из украинского плена. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отметило МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве. "Хотел бы поблагодарить власти Республики Беларусь за помощь в подготовке и проведении важного гуманитарного мероприятия", - сказал Фомин на опубликованном Минобороны видео.
https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html
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7 495 645-6601
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Замминистра обороны поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских пленных
Замминистра обороны России Александр Фомин поблагодарил руководство Белоруссии за помощь в возвращении российских военных из украинского плена
2025-05-23T22:07
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, здоровье - общество, россия, белоруссия, курская область, александр фомин, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Курская область, Александр Фомин, Вооруженные силы Украины
Фомин поблагодарил Белоруссию за помощь в организации обмена пленными
Фомин поблагодарил Минск за помощь в возвращении российских военных из плена