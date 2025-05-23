https://ria.ru/20250523/rossija-2018769416.html

Лавров рассказал о работе над документами по урегулированию на Украине

Лавров рассказал о работе над документами по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров рассказал о работе над документами по урегулированию на Украине

Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации Киева и массированные атаки БПЛА, заявил глава... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:46:00+03:00

2025-05-23T19:46:00+03:00

2025-05-23T19:46:00+03:00

в мире

россия

москва

киев

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования украинского конфликта, несмотря на провокации Киева и массированные атаки БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров отметил, что в Москве считают массированные атаки беспилотников "прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского Союза". "Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России В.В. Путиным и президентом США Д. Трампом. Он предусматривал обмен военнопленными "тысяча на тысячу" и продолжение работы над документами, в которых будут сформулированы конкретные условия и требования, выполнение которых необходимо для заключения договоренностей. Будем продолжать эту работу, невзирая ни на какие провокации", - сказал Лавров. По его словам, в Москве убеждены, что ЕС несет "свою долю ответственности за эти преступления". "Будем твердо добиваться того, чтобы был положен конец этой политике", - сказал министр. "Остаемся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018766674.html

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767946.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, киев, сергей лавров, владимир путин, евросоюз