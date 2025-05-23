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Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение - РИА Новости, 23.05.2025
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17:39 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossija-2018738348.html
Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение
Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение - РИА Новости, 23.05.2025
Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение
Европейский союз тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение, его властям скорее нужно заняться решением накопившихся проблем,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейский союз тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение, его властям скорее нужно заняться решением накопившихся проблем, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из ЕС подчеркивает, насколько важно для руководства Евросоюза незамедлительно заняться решением накопившихся внутри блока экономических проблем. ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - написал Дмитриев в Telegram. Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
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сша, россия, китай, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, telegram, в мире
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Telegram, В мире
Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение

Дмитриев: ЕС скорее должен заняться решением накопившихся экономических проблем

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейский союз тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение, его властям скорее нужно заняться решением накопившихся проблем, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из ЕС подчеркивает, насколько важно для руководства Евросоюза незамедлительно заняться решением накопившихся внутри блока экономических проблем. ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - написал Дмитриев в Telegram.
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Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
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