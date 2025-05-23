https://ria.ru/20250523/rossija-2018738348.html

Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение

Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение - РИА Новости, 23.05.2025

Дмитриев: ЕС тратит слишком много времени на экономическое самоуничтожение

Европейский союз тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение, его властям скорее нужно заняться решением накопившихся проблем,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:39:00+03:00

2025-05-23T17:39:00+03:00

2025-05-23T17:39:00+03:00

сша

россия

китай

дональд трамп

кирилл дмитриев

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейский союз тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение, его властям скорее нужно заняться решением накопившихся проблем, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на товары из ЕС подчеркивает, насколько важно для руководства Евросоюза незамедлительно заняться решением накопившихся внутри блока экономических проблем. ЕС тратит слишком много времени и усилий на экономическое самоуничтожение", - написал Дмитриев в Telegram. Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.

https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, китай, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, telegram, в мире