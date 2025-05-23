https://ria.ru/20250523/rossija-2018641112.html

Лавров: Россия работает над признанием геноцида русских в Австро-Венгрии

Лавров: Россия работает над признанием геноцида русских в Австро-Венгрии - РИА Новости, 23.05.2025

Лавров: Россия работает над признанием геноцида русских в Австро-Венгрии

Россия продолжит работу по признанию геноцида русского населения на территории Галиции и других русских регионов Австро-Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:24:00+03:00

2025-05-23T13:24:00+03:00

2025-05-23T13:24:00+03:00

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австро-венгрия

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу по признанию геноцида русского населения на территории Галиции и других русских регионов Австро-Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Идет работа по признанию уничтожения русского населения Галицкой Руси и других русских регионов Австро-Венгрии в качестве первого в новейшей истории Европы геноцида. Эта работа обязательно будет продолжена", - заявил Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов". Он также отметил, что с середины 19 века власти австро-венгерской империи создавали антироссийские настроения в Галиции, на западе Украины. "Начинали (власти – ред.) довольно активно гонение на жителей этой части, этой территории русинов. Но значительная часть, несмотря на эти гонения, значительная часть интеллигенции, галицко-русской интеллигенции и подавляющее большинство народа оставались привержены духовному родству с нашей страной, несмотря на все попытки разорвать эти узы", - добавил глава МИД РФ. Кроме того, в ходе Первой мировой войны, австро-венгерские власти развязали репрессии против русинов. "Десятки тысяч были убиты в лагерях смерти Талергоф и Терезин. Первых массовых лагерей смерти, это именно австро-венгерское изобретение. И сейчас на месте Талергофа находится аэропорт австрийского города Грац", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html

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россия, австро-венгрия, европа, сергей лавров