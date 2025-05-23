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Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
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13:02 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/rossija-2018637187.html
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров
Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2025
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы вообще ни с кем ссориться не хотим, но мы хотим по-честному работать. Подчеркну еще раз, что я уже говорил… Мы не считаем нужным ломать международно-правовую основу мироустройства в виде устава ООН. Просто его надо уважать, и уважать во всей полноте и совокупности и взаимосвязи принципов, которые там содержатся", - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Как отметил министр, сейчас в мире наблюдается здоровая тенденция формирования многополярного мира.
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россия, сергей лавров, оон
Россия, Сергей Лавров, ООН
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров

Лавров: Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы вообще ни с кем ссориться не хотим, но мы хотим по-честному работать. Подчеркну еще раз, что я уже говорил… Мы не считаем нужным ломать международно-правовую основу мироустройства в виде устава ООН. Просто его надо уважать, и уважать во всей полноте и совокупности и взаимосвязи принципов, которые там содержатся", - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
Как отметил министр, сейчас в мире наблюдается здоровая тенденция формирования многополярного мира.
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20 мая, 19:06
 
РоссияСергей ЛавровООН
 
 
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