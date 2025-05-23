https://ria.ru/20250523/rossija-2018637187.html
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2025
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров
Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:02:00+03:00
2025-05-23T13:02:00+03:00
2025-05-23T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы вообще ни с кем ссориться не хотим, но мы хотим по-честному работать. Подчеркну еще раз, что я уже говорил… Мы не считаем нужным ломать международно-правовую основу мироустройства в виде устава ООН. Просто его надо уважать, и уважать во всей полноте и совокупности и взаимосвязи принципов, которые там содержатся", - сказал он на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Как отметил министр, сейчас в мире наблюдается здоровая тенденция формирования многополярного мира.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018118914.html
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россия, сергей лавров, оон
Россия, Сергей Лавров, ООН
Россия ни с кем не хочет ссориться, заявил Лавров
Лавров: Россия ни с кем не хочет ссориться и выступает за работу по-честному