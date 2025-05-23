https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html

В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025

В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:43:00+03:00

2025-05-23T06:43:00+03:00

2025-05-23T06:49:00+03:00

иваново

калуга

кострома

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) с 06.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/ogranicheniya-2018572836.html

иваново

калуга

кострома

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иваново, калуга, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)