https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html
В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты
В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.05.2025
В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:43:00+03:00
2025-05-23T06:43:00+03:00
2025-05-23T06:49:00+03:00
иваново
калуга
кострома
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) с 06.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.
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иваново, калуга, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Иваново, Калуга, Кострома, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в пяти аэропортах сняли временные ограничения на полеты