Рейтинг@Mail.ru
Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 23.05.2025 (обновлено: 10:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/rogov-2018596060.html
Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года
Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года - РИА Новости, 23.05.2025
Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года
Заявление экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 или 2022 годов является отображением... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:16:00+03:00
2025-05-23T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
валерий залужный
владимир зеленский
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Заявление экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 или 2022 годов является отображением его адекватности и сигналом США, что он является более договороспособным, чем Владимир Зеленский, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. "Заявление Залужного, с одной стороны, - это внесение ясности и отображение адекватного восприятия реальности данным политиком, с другой, – он посылает сигнал США, что является более договороспособным, чем Зеленский", - сказал Рогов. По его словам, Залужный уже давно понял и прекрасно понимает, чем нынешний военный конфликт закончится для киевского режима. "Его заявление - это, прежде всего, заявка на то, что он готов возглавить постукраинское пространство вместо Зеленского, что он более сговорчив, открыт для сотрудничества с США и подпишет любые договора, чтобы освободить американцам ресурсы, время и силы для других театров военных действий, а не только постукраинского пространства. Залужный открыто и громко показывает США, что меняйте Зеленского на меня, и переговоры с Россией пойдут намного быстрее и легче", - сказал Рогов. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250523/britanija-2018581435.html
https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, валерий залужный, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ООН
Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года

Рогов: Залужный посылает сигнал США, что он договороспособнее Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Заявление экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 или 2022 годов является отображением его адекватности и сигналом США, что он является более договороспособным, чем Владимир Зеленский, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин
08:49
"Заявление Залужного, с одной стороны, - это внесение ясности и отображение адекватного восприятия реальности данным политиком, с другой, – он посылает сигнал США, что является более договороспособным, чем Зеленский", - сказал Рогов.
По его словам, Залужный уже давно понял и прекрасно понимает, чем нынешний военный конфликт закончится для киевского режима.
"Его заявление - это, прежде всего, заявка на то, что он готов возглавить постукраинское пространство вместо Зеленского, что он более сговорчив, открыт для сотрудничества с США и подпишет любые договора, чтобы освободить американцам ресурсы, время и силы для других театров военных действий, а не только постукраинского пространства. Залужный открыто и громко показывает США, что меняйте Зеленского на меня, и переговоры с Россией пойдут намного быстрее и легче", - сказал Рогов.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В США заговорили об опасной игре Зеленского с ВСУ
Вчера, 13:29
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве
02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала