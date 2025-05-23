https://ria.ru/20250523/rogov-2018596060.html

Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года

Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года - РИА Новости, 23.05.2025

Рогов дал оценку словам Залужного о возврате к границам 1991 года

Заявление экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 или 2022 годов является отображением... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:16:00+03:00

2025-05-23T10:16:00+03:00

2025-05-23T10:26:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Заявление экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 или 2022 годов является отображением его адекватности и сигналом США, что он является более договороспособным, чем Владимир Зеленский, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. "Заявление Залужного, с одной стороны, - это внесение ясности и отображение адекватного восприятия реальности данным политиком, с другой, – он посылает сигнал США, что является более договороспособным, чем Зеленский", - сказал Рогов. По его словам, Залужный уже давно понял и прекрасно понимает, чем нынешний военный конфликт закончится для киевского режима. "Его заявление - это, прежде всего, заявка на то, что он готов возглавить постукраинское пространство вместо Зеленского, что он более сговорчив, открыт для сотрудничества с США и подпишет любые договора, чтобы освободить американцам ресурсы, время и силы для других театров военных действий, а не только постукраинского пространства. Залужный открыто и громко показывает США, что меняйте Зеленского на меня, и переговоры с Россией пойдут намного быстрее и легче", - сказал Рогов. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250523/britanija-2018581435.html

https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

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