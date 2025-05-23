https://ria.ru/20250523/rets-2018731581.html
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспорт региона
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспорт региона - РИА Новости, 23.05.2025
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспорт региона
Развитие экспортной деятельности в Северной Осетии обсудили старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:12:00+03:00
2025-05-23T17:12:00+03:00
2025-05-23T17:12:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
закавказье
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Развитие экспортной деятельности в Северной Осетии обсудили старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов и председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев."Российский экспортный центр поддерживает экспортную деятельность Республики Северная Осетия–Алания, которая демонстрирует стабильный рост показателей. Мы видим значительные перспективы для дальнейшего развития Северной Осетии и продолжим оказывать комплексную поддержку предприятиям республики, включая финансовые инструменты, консультационное сопровождение и помощь в выходе на новые рынки. Уверен, что совместная работа позволит увеличить объемы несырьевого экспорта региона и расширить географию поставок", – сказал Гусаков.Борис Джанаев отметил хорошие показатели отрасли. "В 2024 году общий экспорт республики составил почти 93 миллиона долларов и порядка 360 тысяч тонн. Традиционно преобладает агропромышленная продукция, которая достигает 80%. Основные экспортные товары – это злаки и топливо. Тесная работа с Российским экспортным центром приносит ощутимые результаты. За прошлый год со стороны РЭЦ поддержку получили более 350 предприятий республики. Безусловно, это важное направление для нас. С учетом выгодного географического расположения Северная Осетия обладает большим потенциалом, который мы заинтересованы максимально использовать при содействии экспортного центра", – отметил премьер-министр республики.Основной объем поставок региона приходится на страны Закавказья и Ближнего Востока. При содействии РЭЦ в Северной Осетии действует региональный Центр поддержки экспорта, услугами которого в прошлом году воспользовались 46 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых шесть компаний заключили экспортные контракты на сумму, превышающую 400 тысяч долларов.Кроме того, сегодня оказывается клиентская поддержка со стороны регионального представительства РЭЦ в Ставрополе, а также реализуется Региональный экспортный стандарт, в рамках которого в республике утверждена экспортная стратегия, сформирована управленческая команда, создан Клуб экспортеров. Северная Осетия активно участвует и в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.По результатам рабочей встречи стороны договорились усилить работу по ключевым направлениям экспортной деятельности республики.
https://ria.ru/20250522/rets-2018525418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ближний восток, закавказье, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Ближний Восток, Закавказье, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспорт региона
РЭЦ и Северная Осетия договорились развивать экспортную деятельность в регионе
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Развитие экспортной деятельности в Северной Осетии обсудили старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов и председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев.
"Российский экспортный центр поддерживает экспортную деятельность Республики Северная Осетия–Алания, которая демонстрирует стабильный рост показателей. Мы видим значительные перспективы для дальнейшего развития Северной Осетии и продолжим оказывать комплексную поддержку предприятиям республики, включая финансовые инструменты, консультационное сопровождение и помощь в выходе на новые рынки. Уверен, что совместная работа позволит увеличить объемы несырьевого экспорта региона и расширить географию поставок", – сказал Гусаков.
Борис Джанаев отметил хорошие показатели отрасли. "В 2024 году общий экспорт республики составил почти 93 миллиона долларов и порядка 360 тысяч тонн. Традиционно преобладает агропромышленная продукция, которая достигает 80%. Основные экспортные товары – это злаки и топливо. Тесная работа с Российским экспортным центром приносит ощутимые результаты. За прошлый год со стороны РЭЦ поддержку получили более 350 предприятий республики. Безусловно, это важное направление для нас. С учетом выгодного географического расположения Северная Осетия обладает большим потенциалом, который мы заинтересованы максимально использовать при содействии экспортного центра", – отметил премьер-министр республики.
Основной объем поставок региона приходится на страны Закавказья
и Ближнего Востока
. При содействии РЭЦ в Северной Осетии действует региональный Центр поддержки экспорта, услугами которого в прошлом году воспользовались 46 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых шесть компаний заключили экспортные контракты на сумму, превышающую 400 тысяч долларов.
Кроме того, сегодня оказывается клиентская поддержка со стороны регионального представительства РЭЦ в Ставрополе
, а также реализуется Региональный экспортный стандарт, в рамках которого в республике утверждена экспортная стратегия, сформирована управленческая команда, создан Клуб экспортеров. Северная Осетия активно участвует и в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
По результатам рабочей встречи стороны договорились усилить работу по ключевым направлениям экспортной деятельности республики.