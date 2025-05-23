https://ria.ru/20250523/reshenie-2018630845.html
Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной
Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025
Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной
Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:34:00+03:00
2025-05-23T12:34:00+03:00
2025-05-23T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, это решение (о выборе следующего места для переговоров - ред.) не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет естественно принято", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной
Песков: решение о месте переговоров России и Украины примут, когда придет время