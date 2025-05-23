https://ria.ru/20250523/reshenie-2018630845.html

Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной

Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.05.2025

Песков рассказал, когда примут решение о месте переговоров с Украиной

Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:34:00+03:00

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2025-05-23T12:34:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, это решение (о выборе следующего места для переговоров - ред.) не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет естественно принято", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html

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