https://ria.ru/20250523/reabilitatsiya-2018572368.html

Близкие "Тесака" не настаивали на его реабилитации по делу об убийствах

Близкие "Тесака" не настаивали на его реабилитации по делу об убийствах - РИА Новости, 23.05.2025

Близкие "Тесака" не настаивали на его реабилитации по делу об убийствах

Близкие родственники националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") не настаивали на его посмертной реабилитации по уголовному делу об убийствах, следует из... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:28:00+03:00

2025-05-23T05:28:00+03:00

2025-05-23T05:28:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

смоленская область

москва

максим марцинкевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/48/1548904807_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_78cb05bcfa18b67b250b729c45fbf72f.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Близкие родственники националиста Максима Марцинкевича ("Тесака") не настаивали на его посмертной реабилитации по уголовному делу об убийствах, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, в сентябре-октябре 2003 года в деревне Батюшково Смоленской области Марцинкевич и его соратники "по мотивам национальной ненависти и вражды" убили двух мужчин. Одному из потерпевших были нанесены удары топором, другого задушили. В декабре 2003 года они же на территории заброшенного детского летнего лагеря "Рассвет" в Московской области задушили еще двух мужчин. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья в 2023 году приговорил шестерых фигурантов к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы, дело в отношении Марцинкевича в свою очередь было выделено в отдельное производство и поступило в Мытищинский суд Московской области. В судебном заседании гособвинителем было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Марцинкевича в связи с его смертью с разъяснением его близким родственникам о нереабилитирующих основаниях такого прекращения, говорится в материалах. Отец подсудимого не возражал против прекращения уголовного дела в отношении сына в связи с его смертью, отдельно он подчеркнул, что не желает воспользоваться правом реабилитации. Мать выразила похожую позицию, следует из материалов. Суд прекратил дело в связи со смертью "Тесака", это решение вступило в законную силу. Марцинкевич, осужденный в 2017 году на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (это был уже не первый срок "Тесака"), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Кроме того, "Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html

московская область (подмосковье)

смоленская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), смоленская область, москва, максим марцинкевич