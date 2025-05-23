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Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 23.05.2025
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:40:00+03:00
2025-05-23T14:40:00+03:00
2025-05-23T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник, сообщили в Минобороны. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — отметили в ведомстве. Ракета стартовала в 11:36 мск 23 мая. Как уточнили в министерстве, старт "Союза" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Это был четвертый пуск с космодрома Плесецк в 2025 году, во время предыдущих трех Минобороны вывело на орбиту семь спутников.
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Видео пуска военного спутника с ракеты-носителя "Союз-2.1б"
"Союз-2.1б", стартовавший сегодня с Плесецка, вывел на орбиту военный спутник, он работает штатно, сообщило Минобороны и опубликовало видео пуска
2025-05-23T14:40
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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Архангельская область, Герман Титов, Воздушно-космические силы России
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник, он работает штатно