https://ria.ru/20250523/raketa-2018677054.html

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 23.05.2025

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:40:00+03:00

2025-05-23T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту военный спутник, сообщили в Минобороны. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — отметили в ведомстве. Ракета стартовала в 11:36 мск 23 мая. Как уточнили в министерстве, старт "Союза" и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуска ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Это был четвертый пуск с космодрома Плесецк в 2025 году, во время предыдущих трех Минобороны вывело на орбиту семь спутников.

https://ria.ru/20250523/priamurja-2018655523.html

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Видео пуска военного спутника с ракеты-носителя "Союз-2.1б" "Союз-2.1б", стартовавший сегодня с Плесецка, вывел на орбиту военный спутник, он работает штатно, сообщило Минобороны и опубликовало видео пуска 2025-05-23T14:40 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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космос - риа наука, плесецк, россия, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии